شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يعرض إعلانات أثناء التشغيل فى Stories من Snap Stars .. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Snapchat طريقة جديدة لبعض مستخدميها الأكثر شهرة لكسب المال بدءًا من اليوم ، وستبدأ في رؤية إعلانات أثناء التشغيل فى القصص العامة من Snap Stars، وهؤلاء هم أفراد لديهم حسابات تم التحقق منها ولديهم عدد كبير من المتابعين، وفقا لتقرير engadged.

وعند تقديم إعلانات أثناء التشغيل ، قررت Snap أيضًا مشاركة عائدات الإعلانات مع المبدعين ، مما يمثل أول مرة للشركة، ويعتمد المبلغ الذي سيكسبه شخص ما من قصصه على صيغة تراعي عوامل مثل عدد المرات التى ينشر فيها شخص ما والمشاركة التى يجتذبها المحتوى.

وتختبر Snap الإعلانات بمساعدة مجموعة صغيرة من Snap Stars فى الولايات المتحدة، وتخطط الشركة حاليًا لطرحها على نطاق أوسع فى وقت لاحق من العام.

وقالت الشركة: "تخفض القصص الحواجز التي تحول دون إنشاء المحتوى والمشاركة ، ونعتقد أن وضع الإعلانات ضمن القصة العامة لـ Snap Star سيسمح بمسار أسهل للنجاح المالى.

وبشكل غير متوقع يأتى تقديم إعلانات أثناء التشغيل لبعض القصص بعد فترة شهدت فيها Snap انخفاضًا فى شعبية التنسيق، وهو ما قاله الرئيس التنفيذى لشركة Snap إيفان شبيجل خلال اجتماع الشركة الأخير مكالمات أرباح الربع الرابع، ولكن فى الوقت نفسه رأينا أشخاصًا يشاهدون المزيد من المحتوى المتميز ويشاهدون المزيد من المحتوى في Spotlight."

ويُظهر قرار Snap بمشاركة عائدات الإعلانات الناتجة عن Stories أن الشركة جادة بنفس القدر فى ضمان استمرار نموها.