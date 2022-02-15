شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: أكثر من 250 ألف محطة تستخدم خدمة الإنترنت القياسية "ستارلينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما فقدت SpaceX مجموعة من أقمارها الصناعية للإنترنت من Starlink الأسبوع الماضى ، ولكن يبدو أنها وجدت 150.000 عميل جديد لـ Starlink في الأشهرالأخيرة ، وفقا لتقرير digitaltrend.

وقال إيلون ماسك ، رئيس شركة سبيس إكس ، في تغريدة ببساطة: "أكثر من 250 ألف محطة تستخدم ستارلينك" - أي أكثر بـ 100000 مما تم الإبلاغ عنه في أغسطس الماضي.

ما إذا كان كشف ماسك يشير إلى دفع العملاء أو أن عدد المحطات التي تم إنشاؤها حتى الآن ليس واضحًا ، لكن الأول يبدو وكأنه شيء يمكن التغريد عنه.

وتستخدم Starlink مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لإرسال النطاق العريض للعملاء على الأرض، في حين أن هدفه الأساسي هو خدمة المواقع بدون اتصال بالإنترنت أو الخدمة السيئة ، ويمكن لأى شخص فى عدد متزايد من البلدان - 25 حتى الآن - الاشتراك فى الخدمة.

وتم إطلاق خدمة الإنترنت القياسية Starlink في أكتوبر 2020 ، مع مطالبة العملاء بدفع وديعة بقيمة 99 دولارًا ، و 499 دولارًا للأجهزة التي تتضمن طبق استقبال ، ورسوم خدمة شهرية قدرها 99 دولارًا لسرعات تنزيل تصل إلى 200 ميجابت فى الثانية. وفى وقت سابق من هذا الشهر ، أضافت سبيس إكس خدمة Starlink المميزة الأعلى سعراً إلى صفحة التسجيل الخاصة بها، ومن المقرر إطلاق Starlink Premium في النصف الأول من هذا العام ، ويقدم سرعات أعلى تصل إلى 500 ميجابت في الثانية ، مع اضطرار العملاء إلى تسليم وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 500 دولار ، بالإضافة إلى 2500 دولار للأجهزة ، ورسوم شهرية قدرها 500 دولار.

وتشير قاعدة عملاء Starlink المتزايدة إلى أن SpaceX قد تجني بالفعل حوالي 25 مليون دولار شهريًا ، وهو مبلغ مناسب ولكن لا يقترب من 50 مليار دولار من الإيرادات السنوية التي توقعها Musk أن Starlink يمكن أن تحققها إذا كانت قادرة على تأمين حتى نسبة قليلة من سوق الاتصالات العالمية، ولا يزال هناك متسع من الوقت لحدوث ذلك.

وربما نمت خدمة Starlink بمعدل أسرع لولا نقص الرقائق الذى يؤثر حاليًا على صناعة التكنولوجيا فى نوفمبر، واعتذرت شركة سبيس إكس لبعض العملاء الذين انتظروا وقتًا أطول من المتوقع للحصول على مجموعة Starlink الخاصة بهم ، مشيرة إلى مشكلات في سلسلة التوريد، وأضافت أنها تستعد لإطلاق مجموعة Starlink جديدة مصممة للتصنيع بكميات كبيرة والتي سيبدأ شحنها هذا العام.

وتأتى تغريدة ماسك بعد أيام قليلة من هبوب عاصفة مغنطيسية أرضية تسببت في تعطيل معظم عمليات نشر سبيس إكس الأخيرة لأقمار ستارلينك الصناعية، وتطلق الشركة عادة حوالي 60 قمرا صناعيا من Starlink في وقت واحد ولديها حاليا حوالي 2000 منهم في المدار.