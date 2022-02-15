شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد Google Assistant يحصل على دعم لمزيد من اللغات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أن "وضع الضيف" أو Guest Mode على مساعد جوجل سيكون متاحًا بتسع لغات إضافية في الأشهر المقبلة ، بما في ذلك الهندية.

حيث أن ميزة نمط التصفح المتخفي لمساعد Google والتي تسمى وضع الضيف تضيف دعمًا للغة الدنماركية والإندونيسية والهولندية والنرويجية والبرتغالية (البرازيل) والسويدية والتايلاندية والماندرين (تايوان) والهندية في الشهر المقبل ، وفقًا لتقارير Android Central.

وحاليًا ، يقتصر دعم اللغة للميزة على الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية والكورية، وعند تشغيله ، لن يتذكر وضع الضيف أنشطة المساعد على أفضل الشاشات الذكية مثل Nest Hub (الجيل الثاني).

وسيستبعد أيضًا المعلومات الشخصية من عمليات البحث ، والتي تكون مفيدة إذا حاول أشخاص آخرون الوصول إلى جهاز المنزل الذكي الخاص بك، فيما كشفت جوجل النقاب عن ميزة نمط التخفي لمساعد جوجل العام الماضي.

ويمنع حفظ التفاعلات على مكبرات الصوت والشاشات من Nest، وبالإضافة إلى توسيع اللغة ، أعلنت Google عن بعض التحديثات الأخرى التي تركز على الأمان عبر الإنترنت.

وبدءًا من الشهر المقبل ، سيسمح عملاق البحث للمستخدمين بتشغيل ميزة التصفح الآمن المحسّن على مستوى الحساب ، والتي تساعد في مكافحة التهديدات المستندة إلى الويب ضد حسابك، وسيبدأ رمز التبديل الجديد هذا في الظهور قريبًا في إعدادات حسابك أو عند إجراء فحص أمني.