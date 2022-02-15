شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WhatsApp Business يوفر ميزة جديدة للمستخدمين مستوحاه من فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن خدمة التراسل الفوري واتس آب تخطط لتوفير صور غلاف "cover photos" تشبه فيس بوك لمستخدمي الأعمال، وهي الميزة التى تم رصدها بواسطة WaBetaInfo ، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد صورة من معرض الهاتف أو النقر فوق صورة جديدة لاستخدامها كصورة غلاف للملف الشخصي.

ويذكر التقرير أن القدرة على تعيين صور الغلاف قيد التطوير لـ WhatsApp Business، ولم يتم التخطيط لهذه الميزة لحسابات مستخدمي واتس آب القياسية.

وعند تمكين الميزة، سيرى مستخدمو حساب WhatsApp Business تغييرًا في إعدادات الملف الشخصي، حيث سيضيف واتس آب زر الكاميرا في الإعدادات التي ستسمح للمستخدمين بتحديد صورة أو التقاط صورة جديدة لاستخدامها كصورة غلاف.

و-من المتوقع أن يتم طرح الميزة على WhatsApp Business لنظام Android أيضًا، وسيتم إتاحته أولاً لمختبري الإصدارات التجريبية قبل طرحه بالكامل. لا يوجد جدول زمني لإطلاق الميزة.

وفي غضون ذلك ، يطرح واتس آب تحديثًا جديدًا لمستخدمي أندرويد من خلال Google Play Beta Program، حيث ان الإصدار 2.22.5.4، يتم تغيير تصميم نافذة التطبيق التي تظهر أثناء المكالمات الصوتية الجماعية.

وقد تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و Android، ويكشف التقرير أيضًا أن النظام الأساسي يقوم بإضافة أشكال موجية صوتية لجميع المشاركين أثناء مكالمة جماعية.

وتتشابه أشكال الموجات الصوتية مع تلك التي تظهر في الملاحظات الصوتية. يتم طرح التصميم الجديد فقط لبعض مختبري الإصدار التجريبي من Android حاليًا ، لكن النظام الأساسي سيوسع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.