شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تهدف جوجل إلى حمايتك من الإعلانات على الويب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك جوجل أهدافًا تفصيلية لاحترام خصوصية المستخدمين مع الحفاظ على شبكة ويب ذات تمويل إعلاني جيد الأداء، حيث قالت جوجل إنها تهدف إلى تطوير مقترحات "Privacy Sandbox" لجعل الويب أكثر خصوصية وأمانًا للأشخاص.

وقالت جوجل في مدونة : "ستدعم قدرة الناشرين على تحقيق إيرادات من مخزون الإعلانات وقدرة المعلنين على تأمين القيمة مقابل المال من الإنفاق"، وسيدعم أيضًا تجربة مستخدم جيدة عند تصفح الويب ، بما في ذلك ما يتعلق بالإعلانات الرقمية ، مما يوفر لهم شفافية وتحكمًا أساسيين فيما يتعلق ببياناتهم أثناء تصفحهم للويب.

ولن يؤدي ذلك إلى "تشويه المنافسة بين منتجات وخدمات جوجل الإعلانية وتلك الخاصة بالمشاركين الآخرين في السوق"، وقالت جوجل إن العديد من الناشرين والمعلنين يعتمدون على الإعلان عبر الإنترنت لتمويل مواقعهم الإلكترونية والوصول إلى عملاء جدد.

وأزال عملاق التكنولوجيا الأسبوع الماضي عقبة تنظيمية كبيرة حيث وافق منظم المنافسة في المملكة المتحدة رسميًا على التزامات Privacy Sandbox الخاصة بعملاق التكنولوجيا حتى لا تضر بالمنافسة أو تفيد بشكل غير عادل أعمال الإعلانات الخاصة بعملاق البحث.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في المملكة المتحدة إنها تعمل عن كثب مع مكتب مفوض المعلومات (ICO) للإشراف على تطوير المقترحات ، بحيث تحمي الخصوصية دون تقييد المنافسة وإلحاق الضرر بالمستهلكين.

وقالت جوجل إنها ستزيد أيضًا من مشاركتها مع أصحاب المصلحة في الصناعة (بما في ذلك الناشرون والمعلنون ومزودو تكنولوجيا الإعلان) من خلال توفير عملية تعليقات منتظمة لتقبل الآراء والاقتراحات المعقولة.

وقالت جوجل: "سننشئ أيضًا موقعًا مصغرًا مخصصًا ، متاحًا من privacysandbox ، لشرح هذه القنوات بمزيد من التفاصيل وتقديم نموذج ملاحظات جديد لتقديم حالات الاستخدام المقترحة وطلبات ميزات واجهة برمجة التطبيقات ، بحلول نهاية فبراير 2022".

وأضافت "مساعدة الشركات على التكيف مع شبكة ويب آمنة للخصوصية ، من خلال الاختراع والتعاون ، يمكن أن تساعد في توفير الأساس للاستدامة الاقتصادية والنمو على المدى الطويل".