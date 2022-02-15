شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن أن يعمل FaceTime على سماعات رأس أبل AR / VR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تستعد للدخول في سوق جديد هذا العام من خلال أول سماعة رأس AR / VR، حيث يعد الجهاز أحد أكثر المنتجات التي تحدثت عنها الشركة، و من غير المعروف أن تكشف أبل عن أي شيء عن منتجاتها القادمة ، لكن الشائعات حول سماعة رأس AR / VR الخاصة بالشركة منتشرة منذ فترة حتى الآن.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن Mark Gurman من Bloomberg ، قد يكون SharePlay و Memojis محوريًا في تجربة FaceTime على سماعة رأس الواقع المختلط من أبل.

وقد تم تقديم ميزة SharePlay مع نظام التشغيل iOS 15 ، والتي تمنح المستخدمين القدرة على دفق الأفلام والتلفزيون والموسيقى والوسائط الأخرى باستخدام FaceTime.

وعندما يقوم المستخدم بتشغيل الوسائط ، يبدأ التشغيل على الفور للمجموعة بأكملها في نفس الوقت، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، قدمت أبل Animoji شخصيًا يسمى Memoji قبل بضع سنوات، حيث يمكنك تخصيص Memoji وفقًا لاختيارك لشكل الرأس والحواجب والأنف ولون العين والعديد من ميزات الوجه الأخرى.

ويقترح Guraman أن يدور FaceTime حول هذه التجارب الحالية في سماعة الرأس القادمة التي ستعمل على "الواقع الواقعي"، ووفقًا لتقرير سابق أعده محلل أبل المعروف Ming-Chi Kuom ، من المرجح أن تطلق التكنولوجيا العملاقة الأداة في أواخر عام 2022 بإمدادات محدودة.

ووفقًا للتقرير ، يعتقد أن شحن المنتج لن يبدأ حتى الربع الأول من عام 2023 ، مما يشير إلى أن عددًا محدودًا فقط من سماعات الرأس سيكون متاحًا للعملاء وقت الإطلاق، وقد اقترحت سلسلة توريد العرض الورقية المشتركة (DSCC) الأسبوع الماضي أيضًا نفس الجدول الزمني لإطلاق سماعة الرأس.

وكشف التقرير أيضًا أن الجهاز القادم سيكون به تكوين ثلاثي الشاشات، ووفقًا للتقارير، ستجمع أبل بين شاشتين Micro OLED ولوحة AMOLED واحدة في سماعة الرأس.

ووفقًا لتقرير سابق صادر عن Ming-Chi Kuo، ستزن سماعة أبل ما بين 300 و 400 جرام، وقال أيضًا إن السماعة ستكون قادرة على تقديم أداء مقارنة بشرائح M1 التي تستخدمها الشركة في أجهزة MacBooks.

وتشير شائعات أخرى إلى أن الجهاز سيكون مزودًا أيضًا بأجهزة استشعار متقدمة للكشف عن البيئة والإيماءات.