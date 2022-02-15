شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: "نيفيديا" تتكتم إعلان تفاصيل ذاكرتها الجديدة RTX 3090 Ti والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Nvidia عن RTX 3090 Ti بذاكرة أسرع وأداء أفضل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في أوائل يناير. بعد أن وعدت في الأصل بمزيد من المعلومات بحلول نهاية يناير، ظلت Nvidia صامتة منذ ذلك الحين بشأن الأسعار أو تاريخ إصدار RTX 3090 Ti وترفض الشركة الإدلاء بأية تفاصيل.

قال المتحدث باسم Nvidia جين أندرسون مؤخرًا لموقع The Verge: "ليس لدينا حاليًا المزيد من المعلومات لمشاركتها على RTX 3090 Ti ، لكننا سنكون على اتصال عندما نفعل ذلك".

بعد أيام فقط من إعلان Nvidia الأصلي عن RTX 3090 Ti ، ذكرت TweakTown و VideoCardz أن نفيديا أوقفت إنتاج وحدة معالجة الرسومات الرئيسية. وبحسب ما ورد كانت الشركة تخطط لإصدار RTX 3090 Ti في 27 يناير ، لكن يبدو أن مشكلات BIOS والأجهزة أدت إلى تأخيرات حسبما نقل موقع The verege.

مر شهر يناير دون أي تفاصيل أخرى من Nvidia ، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت الشركة قد نسيت إطلاق وحدة معالجة الرسومات (GPU) الجديدة.

ليس من الواضح متى سنسمع المزيد عن RTX 3090 Ti بما يتجاوز بعض المواصفات الأساسية. وكشفت Nvidia سابقًا أن البطاقة تبدو متطابقة تقريبًا مع RTX 3090 ، ولكنها ستشمل 24 جيجابايت من GDDR6X تعمل بسرعة 21 جيجابت في الثانية.

هذا هو نفس مقدار VRAM مثل RTX 3090 ولكن مع سعة ذاكرة أسرع بنسبة 7.7 بالمائة.

سيشمل RTX 3090 Ti أيضًا 40 تيرافلوب من أداء وحدة معالجة الرسومات ، حوالي 11 بالمائة أسرع من RTX 3090.