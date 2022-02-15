شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسيكون توقع شراكة لتصنيع أشباه الموصلات فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فوكسكون التايوانية، إنها دخلت في شراكة مع شركة فيدانتا الهندية لتصنيع أشباه الموصلات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث تتطلع شركة الإلكترونيات العملاقة إلى تنويع أعمالها وسط نقص عالمي في الرقائق.

توسعت شركة Foxconn ، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم ومورد رئيسي لشركة Apple ، لتشمل مجالات تشمل السيارات الكهربائية (EVs) وأشباه الموصلات في السنوات الأخيرة حسبما نقل موقع USNews عن رويترز.

وقالت فوكسكون في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة فيدانتا للنفط إلى المعادن لتصنيع أشباه الموصلات ، واصفة إياها بأنها "دفعة مهمة للتصنيع المحلي للإلكترونيات في الهند".

قالت فوكسكون إنها ستستثمر 118.7 مليون دولار لتأسيس شركة مشتركة مع فيدانتا ، والتي ستكون المساهم الأكبر في المشروع الجديد. وأضافت أن فوكسكون ستمتلك 40٪ من أسهم المشروع.

وقال البيان: "هذا المشروع المشترك الأول من نوعه بين الشركتين سيدعم رؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لخلق نظام بيئي لتصنيع أشباه الموصلات في الهند".

قامت الشركة التايوانية في السنوات الأخيرة بإحصاء أشباه الموصلات من بين أعمالها الأساسية وشكلت في العام الماضي شراكة مع Yageo Corp لتصنيع رقائق أشباه الموصلات ، في أعقاب النقص العالمي في الرقائق الذي هز منتجي السلع من السيارات إلى الإلكترونيات.

أعلنت الشركة أيضًا في السنوات الأخيرة عن خطط لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق السيارات الكهربائية العالمية ، وقالت إنها تجري محادثات مع "مسابك ذات صلة" بشأن التعاون المحتمل لصنع رقائق للمركبات الكهربائية.