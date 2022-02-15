شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. الهند تحظر 54 تطبيقًا إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت الهند 54 تطبيقًا تقول إنها من أصول صينية، بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين عن أشخاص مطلعة على الأمر، في أحدث واقعة للتوترات بين الدولتين الجارتين اللتين تعانيان من نزاع حدودي.

وتتضمن التطبيقات المحظورة من جانب وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، تطبيقات تخص شركات تكنولوجيا صينية كبرى مثل "تنسنت" و"علي بابا" و"نت إيز"، وهي إصدارات مُعاد تصميمها لتطبيقات كانت قد حظرتها الهند من قبل بالفعل في عام 2020، بحسب ما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وفقًا لقواعد الحديث لوسائل الإعلام.

كما تشمل التطبيقات التي تم حظرها بحسب ما نقلته البيان الإماراتية، لعبة "فري فاير" الخاصة بـ "سي ليمتد"، وهي شركة تم تأسيسها في سنغافورة على أيدي مؤسسين مولودين في الصين وصاروا مواطنين سنغافوريين. وتركز الشركة على تقديم أعمال تجارية متعلقة بالألعاب والتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، بدعم من شركة "تنسنت" الصينية، أكبر مساهم في الشركة.