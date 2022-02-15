شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جارتنر: إرتفاع الإنفاق على إدارة الأمن والمخاطر الإلكترونية 11.1% فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقّعت شركة "جارتنر" للأبحاث أن يصل حجم إنفاق المستخدم النهائي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حلول إدارة الأمن والمخاطر إلى قرابة 2.6 مليار دولار خلال العام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.1% عما شهده العام 2021.

ويناقش فريق المحلّلين لدى شركة "جارتنر" كيف يمكن لقادة الأمن في المنطقة تأمين المستقبل، وإدارة المخاطر، وتعزيز المرونة خلال قمة "جارتنر" للإدارة الأمن والمخاطر، والتي تُعقد افتراضيا في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الحالي.

وقال شاليندرا أوبادياي، محلل الأبحاث الرئيسي لدى "جارتنر":" لقد أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدا خلال العامين الماضيين، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست محصنة. فلقد أجبرت الطبيعة الخبيثة لهذه الهجمات قادة أمن المعلومات في المنطقة على إعادة النظر في استراتيجياتهم الأمنية وزيادة إنفاقهم على حلول إدارة الأمن والمخاطر، وذلك بهدف تعزيز جاهزية أعمالهم لتطورات المستقبل".

ومن المتوقّع أن يشهد العام 2022 زيادة إنفاق المستخدم النهائي على حلول إدارة الأمن والمخاطر في جميع قطاعات تقنية المعلومات. ويبدو قطاع حلول أمن حوسبة السّحاب مرشحة لتسجيل أعلى معدلات النمو عند نسبة 33.8%، يليه أمن البيانات والمرشّحة لتحقيق معدل نمو يصل إلى 21.9% (انظر الجدول 1). كما أن التركيز الاستراتيجي في المنطقة على تنمية حوسبة السّحاب العامة سوف يسهم في تسهيل تحوّلها من "اقتصاد يعتمد على صادرات النفط" إلى "اقتصاد يعتمد على البيانات"، مما يساعد في تعزيز النمو في جميع هذه القطاعات.

وقال أوبادياي:" سوف يواصل سوق حلول إدارة الهوية والوصول IAM نموه على المدى البعيد لا سيما في ظل إدراك مزيد من المؤسسات أهمية ضبط هويات الوصول ضمن هيكلية الحماية الأوسع. كما أن النمو في قطاع أمن حوسبة السّحاب أسهم في تحوّل منهجية الأمن من التركيز على الوسط المحيط إلى التركيز على السياق المصاحب للهوية. هذه التغيّرات، إضافة إلى عوامل أخرى للنمو على المدى البعيد مثل كون الهوية أساس عملية التّحول الرقمي للأعمال ومبادرات التحسين وضغوط الامتثال والمتطلبات التنظيمية، سوف تساعد في استمرار الطلب على حلول إدارة الهوية والوصول".

كما أن جائحة "كوفيد-19" سرّعت من عمليات التحوّل الرقمي واعتماد البرمجيات كخدمة SaaS، واللذان يعدان المحركان الأساسيان لنمو سوق وسيط أمن الوصول لحوسبة السّحاب CASB. وفي ظل سعي المؤسسات لتوفير الدعم للموظفين العاملين عن بُعد وإقدامها على تبني وزيادة استخدام البرمجيات كخدمة SaaS، فإن حلول وسيط أمن الوصول لحوسبة السّحاب CASB سوف تكون إحدى المنتجات الرئيسية التي تلبي هذه الاحتياجات. وسوف تواصل أسواق حلول وسيط أمن الوصول لحوسبة السّحاب CASB نموها حتى العام 2023، في حين أن التحوّل نحو حلول الوصول الآمن لخدمات الحافّة SASE سوف يحجز نصيبا من النمو الذي تشهده الأسواق بداية من العام 2024 فصاعدا.