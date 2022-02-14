اعتبارا من مساء الجمعة القادمة .. طقس غير مستقر يضرب البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد الأحوال الجوية، موجة جديدة من عدم الاستقرار في حالة الطقس تستمر لمدة 72 ساعة على البلاد، تكون مصحوبة بموجة أمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن موجة من حالة عدم الاستقرار ستضرب البلاد اعتبارا من مساء الجمعة القادمة، وتستمر حتى صباح الأحد 20 فبراير، حيث يكون هناك سقوط امطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات، وانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه جار متابعة تحديثات خرائط التنبؤات الجوية، وسوف يتم إعلان تفاصيل الموجة غير المستقرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس هذا الأسبوع

أما عن طقس الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع، فقالت هيئة الأرصاد، إن هناك استقرارا في حالة الطقس حتى يوم الجمعة القادمة، وتظل درجات الحرارة معتدلة، يصاحبها شبورة مائية صباحا، دون وجود أي ظواهر تؤثر على نشاط المواطنين.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، تكون معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون حالة الطقس ليلا، خلال هذا الأسبوع، شديدة البرودة على كافة الأنحاء، تصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تستمر حتى مطلع الأسبوع القادم.

درجات الحرارة

وتشهد حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، نشاطا للرياح على مناطق من سواحل البلاد وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون على فترات متقطعة.

أما درجات الحرارة، خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، على مناطق البلاد فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 19 لـ 21 درجة

السواحل الشمالية 18 لـ 19 درجة

جنوب سيناء 23 لـ 26 درجة

شمال الصعيد 20 لـ 23 درجة

جنوب الصعيد 26 لـ 29 درجة