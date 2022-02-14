هاتف عملاق من “بلاك فيو” بسعر اقتصادي.. إليكم المواصفات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة بلاك فيو عن هاتفها الذكي A95 الجديد بسعر يبلغ 140 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي A95 يأتي مزودا بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 720 × 1600 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج MediaTek Helio P70 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

كاميرا 20 ميجابيكسل

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 20 ميجابيكسل، والتي يمكنها التقاط صور جيدة حتى في ظل الإضاءة السيئة، مع كاميرا أمامية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.

وتم تجهيز الهاتف الذكي، الذي يبلغ وزنه 195 جراما وسمكه 55ر8 ملم، ببطارية سعة 4380 مللي أمبير ساعة، والتي تمتاز بفترة تشغيل في وضع الاستعداد تبلغ 192 ساعة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Doke OS في الإصدار 2.1، وهو نسخة معدلة من أندرويد 11، كما أنه يدعم الأنظمة GPS وGlonass وBeidou وGalileo.

هاتف الاستخدامات الشاقة

وخلال الشهر الماضي أطلقت شركة “بلاك فيو” هاتفها الذكي بي في 8800 (BV8800) الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن الهاتف BV8800 الجديد يدعم المعيار MIL-STD-810H وفئات الحماية IP68 وIP69K، ومن ثم يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر دون ضرر مع المقاومة الجيدة للغبار والماء، كما أن الشركة تروج للهاتف الجديد من خلال خيار التقاط الصور تحت الماء.

أقل الأسعار

وتعتبر شركة بلاك فيو حديثة العهد حيث تأسست في عام 2013، وعلى عكس بقية الشركات العالمية مثل سامسونج وأبل وسوني وغيرها، فإن بلاك فيو قد إتخذت طريقاً مختلفاً وتعهدت بأن تصنع أفضل الهواتف الذكية بأقل الأسعار مع الضمان المعتاد كأي شركة أخرى.

تعود الشركة لمؤسسها “زو مينج”، والذي يؤمن بأن إبتكار تكنولوجيا بمواصفات هائلة، لا يحتاج لثروة.

وصنّعت الشركة عدة هواتف ذكية حتى الآن، ومن أبرز الهواتف التي أطلقتها الشركة مؤخراً، هاتف بلاك فيو 5000 (BV5000)، والذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 5.1 والذي يسمى (Andorid 5.1) ، ويسمى هذا النظام “لولي بوب – Lollipop”.