شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. OneDrive يساعد المستخدمين فى تحديد موقع ملفات Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة لتسهيل الوصول إلى ملفات Microsoft Teams للمستخدمين، من المرجح أن يضيف عملاق التكنولوجيا قسم "Your Teams" إلى OneDrive.

وتم تعيين الميزة للإصدار بشكل عام في وقت مبكر من أبريل 2022 ، على الرغم من أن هذا ليس تاريخ تسليم مضمونًا وسيكون لها طرح متعدد المراحل، وفقًا لتقارير Windows Central.

وجاء في خطة Microsoft 365 أنه :"في OneDrive ، نضيف قسم" Your Teams "إلى صفحة" المزيد من الأماكن "للسماح لك بالعثور على جميع ملفاتك في Teams والعمل عليها بسهولة".

وقد أعلنت Microsoft مؤخرًا أن Teams ستدعم قريبًا التكامل مع LinkedIn الذي يسمح للمستخدمين بمشاهدة ملفات تعريف زملائهم في الدردشات الفردية، ومن خلال هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين التعرف على المزيد عن زملائهم في العمل من خلال دورة تأهيلهم أو حتى أثناء العمل في مشروع خاص.

وقالت الشركة في بيان: "من المتوقع أن يتم طرح الميزة في مارس 2022 وستكون متاحة بشكل عام لجميع المستخدمين العالميين عبر إصدارات الويب وسطح المكتب لـ Microsoft Teams"، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى ملفات تعريف LinkedIn في Teams دون الاتصال بحساباتهم على LinkedIn و Microsoft.