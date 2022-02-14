شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مصباح Google الذكى الأنيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد صنعت Google مصباحًا ذكيًا أنيقًا يسمى "dLight" ، ولكن سيتعين عليك العمل في عملاق الويب للحصول على فرصة لامتلاكه، وفقا لتقرير engadged.

وتم الكشف عن وجود المنتج المخصص للموظفين فقط فى تغريدة من قبل مصمم Google Ben Gold حسبما ذكرت 9to5Google ، وقال جولد إن الغرض الأساسي من dLight هو تحسين إعدادات العمل من المنزل وكذلك تحسين الإضاءة لجلسات مؤتمرات الفيديو.

ويتألف تصميم المصباح البسيط من قاعدة بيضاء دائرية وجذع ضيق وضوء يمكن تدويره في أوضاع مختلفة ليناسب المواقف المختلفة، ويتضمن أيضًا إعدادات مسبقة لمستويات السطوع المختلفة، ويمكن أيضًا تغيير درجة حرارة الضوء.

كما تتوقع ، يرتبط مصباح dLight الذكي من Google بتطبيق Google Home ويمكن التحكم فيه عبر أوامر Google Assistant الصوتية.

ويشتمل الجهاز أيضًا على منفذ USB-C ويمكنه تلقي تحديثات عبر الهواء يمكن أن تضيف ميزات جديدة على الطريق، وإذا كنت تفضل استخدام dLight حقًا، فستحتاج إلى التمسك بالأمل في أن تضيفه Google يومًا ما إلى مجموعتها الحالية من العروض التقنية، من بينها الهواتف الذكية وسماعات الأذن ومكبرات الصوت الذكية وأجراس الأبواب الذكية .

ولكن كما هو الحال حاليًا، فإن الطريقة الوحيدة التي ستتمكن من خلالها من وضع يديك على dLight هي شغل منصب في Google ، والذى قد يتضمن تغييرًا جذريًا في حياتك المهنية وتحركًا متساويًا في المنزل، ومن المسلم به أنه مسار متطرف إجراء لاقتناء مجرد مصباح.