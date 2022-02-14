شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع المطالبات المتعلقة بالواقع الافتراضى بنسبة 31% فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكشف قسم الواقع الافتراضى لشركة Meta Reality Labs عن عدد سماعات Quest 2 التي باعها حتى الآن، وما نعرفه هو أنه أصبح مؤخرًا أكثر شعبية من أي وقت مضى، وفى يوم عيد الميلاد 2021، قام تطبيق Oculus ضرب الجزء العلوي من مخططات متجر تطبيقات Apple لأول مرة وحقق البرنامج هذا الإنجاز بفضل كل من اشترى سماعة Quest 2 لتقديمها لأصدقائهم وأحبائهم.

وفى علامة أخرى أكثر إمتاعًا حول مدى شهرة سماعات الرأس VR، شركة التأمين أفيفا في العام الماضي شهدت زيادة بنسبة 31% في مطالبات محتويات المنزل المتعلقة بسماعات رأس الواقع الافتراضي وزيادة إجمالية بنسبة 68% منذ عام 2016، وفى عام 2021 كان متوسط ​​المطالبة بالتعويض عن الأضرار العرضية المتعلقة بالواقع الافتراضي حوالي 650 جنيهًا إسترلينيًا أو 880 دولارًا، ومعظم الحوادث تضمنت أجهزة تلفزيون متصدعة شاشات.

ونظرًا لأن الألعاب والأدوات الجديدة أصبحت شائعة، غالبًا ما نرى هذا الأمر يتجلى في الادعاءات التي يقدمها عملاؤنا،" كيلي ويتينجتون، مديرة مطالبات الملكية في شركة Aviva في المملكة المتحدة وفي الماضي رأينا اتجاهات مماثلة تتعلق بوحدات التحكم مع الهواتف المحمولة وألعاب اللياقة البدنية وحتى أمثال المارقين فيدجيت سبينرز."

وبعد أقل من شهر ونصف من عام 2022، كان على Aviva بالفعل معالجة عدد من المطالبات المتعلقة بالواقع الافتراضي وتتوقع الشركة المزيد على مدار العام، هذا لا يزال لا يخبرنا عن عدد سماعات الواقع الافتراضي الموجودة هناك.

وبقدر ما يتعلق الأمر بـ Quest 2، فإن أقرب رقم لدينا إلى رقم ثابت هو تقدير طرف ثالث الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm Cristiano Amonتمت مشاركته في نوفمبر 2021، وفى ذلك الوقت قال إن Meta شحنت ما يقرب من 10 ملايين وحدة من أحدث سماعات رأس VR.