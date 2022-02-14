شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المرحلة الثانية من مركبة سبيس إكس كانت فى مسار تصادم مع القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار بيل جراي مراقب السماء ضجة الشهر الماضي عندما قال إن البيانات المتاحة تشير إلى أن المرحلة الثانية من مركبة سبيس إكس المعززة التي تم إطلاقها فى عام 2015 كانت في مسار تصادم مع القمر، وفقا لتقرير digitaltrend .

ودفعت التغطية الإعلامية العالمية لاستنتاجاته الآخرين إلى فحص البيانات ذات الصلة بمزيد من التفصيل، مما أدى إلى اكتشاف أن المعزز الخارج عن السيطرة قد لا ينتمي إلى SpaceX بعد كل شيء.

وفى رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت، أوضح جراي كيف كان متأكدًا تمامًا من إطلاق الصاروخ المعزز إلى الفضاء قبل سبع سنوات، لكنه قال إنه منذ أن أصبح توقعه لتحطم القمر فيروسيًا، اتصل به مهندس في ناسا ليقترح أنه بينما لا يزال من المتوقع أن يصطدم الصاروخ بسطح القمر في 4 مارس، فمن المرجح أن تنتمي أجهزة الصاروخ إلى الصين وليس سبيس إكس.

وتشير النتائج الجديدة إلى أن الداعم هو على الأرجح جزء من صاروخ Long March 3C الذي أطلقته مهمة Chang'e 5-T1 الصينية المتجهة إلى القمر فى أكتوبر 2014، وليس معزز SpaceX Falcon 9 الذي وضع مرصد مناخ الفضاء العميق ( DSCOVR) في مدار لصالح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في عام 2015.

قال جراي في رسالته إنه يمكن تتبع خطأه إلى عام 2015 عندما أخطأ في التعرف على الهدف الحالي محل الاهتمام باعتباره معزز SpaceX، وقال جراي: "في الأساس، كان لدي أدلة ظرفية جيدة جدًا لتحديد الهوية، لكن لا شيء قاطع"، "لم يكن هذا غير عادي على الإطلاق، غالبًا ما تتطلب التعرف على خردة الفضاء التي تحلق على ارتفاع عالٍ القليل من العمل الاستقصائي، وأحيانًا لا نكتشف مطلقًا المعرّف لقليل من النفايات الفضائية ".

وعلى الرغم من الخطأ، يقول جراي إن المعزز لا يزال في مسار تصادمي مع القمر ويقول إنه سيضرب سطح القمر في غضون بضعة كيلومترات من المكان المتوقع أصلاً في 4 مارس في حوالي الساعة 7:25 بالتوقيت الشرقي. وقال جراي سابقًا إنه بعد الاصطدام، يأمل أن تتمكن المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لوكالة ناسا والمركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-2 من تصوير موقع التحطم لمزيد من الدراسة.

وسيكون التأثير هو المرة الأولى التي يتحطم فيها جسم من صنع الإنسان عن غير قصد على سطح القمر، ووقع التصادم المخطط له قبل 13 عامًا عندما تم إرسال صاروخ سنتور التابع لناسا والمسبار المرافق له بسرعة نحو القمر في مهمة مهمتها محاولة العثور على الماء على القمر الصناعي الطبيعي الوحيد على الأرض.