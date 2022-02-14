شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تسلط الضوء على "أطباق سوبر" مذهلة فى نظامنا الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في يوم الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في أمريكا، انخرطت وكالة ناسا في بقعة من التلاعب بالألفاظ ونشرت ميزة تسلط الضوء على "10 أماكن رائعة ومذهلة على شكل وعاء تزين عوالم نظامنا الشمسي، وفقا لتقرير digitaltrend.

وتشمل القائمة حفرة Stickney Crater غير العادية على فوبوس، أحد قمري المريخ، ويبلغ قطرها حوالي 6 أميال (10 كم) ولديها حفرة أصغر بداخلها.

وتماشياً مع موضوع Super Bowl، كتبت Amanda Barnett من ناسا: "لاحظ أنه إذا كان متوسط ​​سرعة رمي NFL هو 50-60 ميلاً في الساعة، وسرعة الهروب للعبة Phobos هي 25 ميلاً في الساعة، فمن المتصور أن لاعب الوسط المحترف يمكنه رمي الكرة مباشرة قبالة فوبوس وفي مدار حول المريخ. " ويقع بين المريخ والمشتري، كوكب سيريس القزم الصغير هو موطن أوكاتور كريتر، وهو موقع اصطدام يبلغ 57 ميلاً (92 كم) وعمق 2.5 ميل (4 كم)، الحفرة هي ألمع بقعة في سيريس وهى ميزة ناتجة عن رواسب الملح العاكسة للغاية.

وأصبح Jezero Crater أحد المشاهير منذ بدء مهمة Perseverance Mars التابعة لناسا العام الماضي. كان Jezero ، وهو قاع بحيرة جاف ، موقع هبوط لعربة Perseverance الجوالة في فبراير 2021 ، ويتم الآن استكشاف الموقع بواسطة السيارة على أمل اكتشاف دليل على الحياة الميكروبية القديمة على الكوكب البعيد.

وبدلاً من وعاء أقل شبهاً من بعض الحفر التي نراها هنا، يبلغ عرض Jezero 28 ميلاً (45 كيلومترًا) ويوجد داخل منطقة Isidis Planitia في المريخ، وهو موقع تأثير نيزكي قديم خلف حفرة كبيرة على بعد 750 ميلاً، أدت ضربة نيزكية لاحقة أصغر داخل حوض تأثير Isidis إلى إنشاء Jezero Crater .

وعلى ارتفاع 170 ميلاً (2745 كم)، يعد Mead Crater on Venus واحدًا من أكبر مواقع التصادم على الكوكب وقد تم إنشاؤه بواسطة تصادم هائل وقع بين 300 مليون ومليار سنة، تم إنشاء الصورة الرائعة للحفرة باستخدام مجموعة من صور الرادار التي التقطتها مركبة الفضاء ماجلان التابعة لناسا.

وأحد المدخلات البارزة في مجموعة Barnett هو Meteor Crater - المعروف أيضًا باسم Barringer Crater - الموجود هنا على الأرض ، في ولاية أريزونا انطلاقًا من حجمها (0.75 ميل / 1.2 كم ؛ 600 قدم / 170 مترًا عميقًا)، إنها مكان لا ترغب في الوقوف فيه عندما وقع التأثير قبل حوالي 50000 عام. ويلاحظ بارنيت أن فوهة البركان "أكبر من ملعبك العادي"، وكانت أيضًا موقع تدريب لرواد فضاء أبولو قبل بعثاتهم القمرية قبل خمسة عقود.