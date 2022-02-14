ماكدونالدز يتسلّل إلى 'ميتافيرس'!

وآخر هذه الاستثمارات، تقديم شركة "ماكدونالدز" الشهيرة بالوجبات السريعة ما يقارب 10 طلبات علامات تجارية تشير إلى خطتها لتصنيع وبيع سلع افتراضية في الميتافيرس بحسب ما أعلن محاميها عبر "تويتر".

وتستكشف ماكدونالدز تزويد المستخدمين بملفات وسائط قابلة للتنزيل تحتوي على رموز غير قابلة للاستبدال NFT.

وفي التفاصيل، تدرس سلسلة المطاعم بناء مطعم افتراضي به أطعمة ومشروبات فعلية وافتراضية بالإضافة إلى إدارة مطعم افتراضي يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل.

وعرضت ماكدونالدز أيضًا علامتها التجارية McCafe في تسجيل علامة تجارية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلامة التجارية تقدّم أنشطة ترفيهية مثل الحفلات الموسيقية الافتراضية.



يذكر أن ماكدونالدز بدأت بالتقرب أكثر من مجتمع العملات المشفرة في أعقاب انهيار العملات المشفرة الأخير (الذي حدث في كانون الثاني).

ماكدونالز ليس المطعم الأوّل

ماكدونالز ليس سبّاقًا في مجال دخول المطاعم إلى ميتافيرس.

ففي كانون الأول الماضي، أطلقت "كولوسال بيت" وهي شركة تطوير للعملات المشفرة والـ "أن أف تي" ومقرها دبي، مطعم "ميتا تيراس"، وهو عبارة عن مطعم في مركز دبي المالي العالمي.

ويوفر المطعم لعشاق الحياة الليلية فرصة فريدة للحصول على لمحة عما يبدو عليه المستقبل الرقمي. وسيكون لدى المطعم غرفة "VR" الخاصّة به، والتي من شأنها تسهيل تجربة الـ"ميتافيرس".