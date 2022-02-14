شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت تعديلات لعبة Minecraft فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تحتوي Minecraft على تعديلات " mods" أكثر من أي لعبة أخرى في السوق، ففي العقد الذي تلا صدورها، بنى المعجبون وأصدروا آلاف التعديلات، كل منها يغير اللعبة بطرق جديدة، فإنها تتيح لك فتح العناصر الفريدة، وتسهيل التنقل في القوائم، وتوسيع العالم، وتتراوح هذه التعديلات من مفيدة إلى ممتعة، وهي جيدة للاعبين الجدد، وهنا نقدم لك خطوات تثبيت هذه التعديلات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تثبيت Mods Minecraft

تأتي جميع التعديلات في ملف .jar، ويمكنك لتثبيت تعديلاتك، التوجه إلى المجلد الذي تم تثبيت Minecraft فيه على جهاز الكمبيوتر، وافتح مجلد mods، ثم ضع ملفات .jar فيه، وتأكد من تثبيت Minecraft Forge بالفعل، وإلا فلن يظهر مجلد التعديلات.

إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على مجلد التعديلات، فابدأ Minecraft، واضغط فوق Mods في القائمة الرئيسية، ثم حدد Open mods folder، وستنتقل مباشرة إلى المجلد الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وإذا قمت بتثبيت تعديل ولم يعمل، فعادة ما يخبرك Forge قبل فتحه في حالة تعطل أحد التعديلات.

احذف ملف mod ثم أعد تنزيله، ثم حاول مرة أخرى، وإذا لم يفلح ذلك، فتأكد من أن ملف mod مصمم لنفس إصدار Minecraft الذي تقوم بتشغيله.

إذا كان الوضع لا يزال لا يعمل، فقد يكون هناك تعارض مع تعديل آخر تقوم بتشغيله، فجرب تركيبات مختلفة لترى ما سيحدث.