شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير صورة قائمة تشغيل Spotify على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان بإمكان مستخدمي أندرويد في السابق فقط تحميل صورة غلاف مخصصة على موقع Spotify لسطح المكتب، ولكن لم يعد هذا هو الحال، فأصبح الأمر متاح أيضا على الهاتف، وهنا نقدم كيفية القيام بذلك على أجهزة أندرويد، حيث يمكن ترتيب الأغانى وتغيير صورة الغلاف وتحميل صورة من الجهاز، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث أعلى قائمة الأغاني.

3. اضغط فوق تحرير قائمة التشغيل.

4. لإعادة ترتيب الأغاني في قائمة التشغيل الخاصة بك، اضغط مع الاستمرار فوق الأشرطة الأفقية الثلاثة المجاورة لأغنية ثم اسحب إصبعك لأعلى أو لأسفل، وارفع إصبعك عن الشاشة لإسقاط أغنية في مكانها الجديد، كما أنه بمجرد أن تشعر بالرضا عن الطلب، اضغط فوق حفظ.

5. يمكنك لتحميل صورة مخصصة أو صورة لغلاف الألبوم، أن تضغط فوق تغيير الصورة أسفل صورة الغلاف الحالية، واضغط على اختيار صورة أو التقاط صورة، وإذا كنت تختار صورة، فاضغط لتحديد صورة من مكتبة الصور بجهاز أندرويد، ثم استخدم الصورة، ثم حفظ.