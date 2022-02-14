شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق لتوفير عمر بطارية أيفون وتحقيق أطول مدة للشحنة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر شحن بطارية أيفون الجديدة لحوالي 24 ساعة، على افتراض أنك تستخدمها بشكل معتدل طوال اليوم، لكن تدفق مقاطع الفيديو وإجراء مكالمات FaceTime طويلة والتقاط الصور وممارسة الألعاب يمكن أن ينهى البطارية بشكل أسرع، وتستهلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية مقدارًا كبيرا من عمر البطارية، لذلك نقدم لك بعض النصائح البسيطة التي يمكنك اتباعها للحصول على أكبر قدر ممكن من الوقت المتاح لك لاستخدام هاتفك من شحنة واحدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تتبع التطبيقات التي تستهلك معظم طاقة البطارية تتبع التطبيقات التي تستهلك معظم طاقة البطارية يجب عليك التحقق من التطبيقات التي تستهلك حاليًا عمر البطارية، وهذه طريقة جيدة للبدء، لأنها ستتيح لك معرفة التطبيقات التي يجب تجنبها عند محاولة حفظ البطارية، وربما حتى التطبيقات التي يجب إلغاء تثبيتها تمامًا.

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك واضغط فوق البطارية، وستجد قائمة بالتطبيقات التي استخدمت أكبر قدر من الطاقة خلال اليوم الماضي، وسيتيح لك أيضًا التحقق من صحة البطارية، مما يؤثر على مقدار الطاقة التي يحملها الشحن الكامل.





قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضةعندما ينخفض مستوى شحن أيفون عن 20%، فسيعرض عليك تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، ولكن إذا كنت تحاول توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة، ففكر في تشغيلها حتى قبل ذلك، فيقلل وضع الطاقة المنخفضة من سطوع الشاشة، ويجعل الشاشة تغلق بشكل أسرع، ويقلل من تحديث تطبيقات الخلفية.





اتصل بشبكة Wi-Fi أو انتقل إلى وضع الطائرةكان من الشائع من قبل أن شبكة Wi-Fi تهدر بطاريتك بشكل أسرع، لكن الحقيقة أنه تستخدم شبكة Wi-Fi بالفعل طاقة أقل من اتصال بيانات الهاتف، لذلك لتوفير شحن البطارية أثناء تصفح الإنترنت، اتصل بإشارة Wi-Fi.





قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقعتتعقب بعض التطبيقات مكانك وأين تذهب، حتى عندما لا تستخدمها، ويفعلون ذلك من خلال عملية تسمى خدمات الموقع، وذلك يمكن أن يستهلك كميات كبيرة من طاقة البطارية، لذلك لتعديل خدمات الموقع، افتح الإعدادات واضغط على الخصوصية، ثم اضغط على خدمات الموقع، ومن هنا يمكنك إيقاف تشغيل تتبع موقع كل التطبيقات دفعة واحدة، أو تعديل كل تطبيق واحدًا تلو الآخر.