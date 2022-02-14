شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو إذن إعلام وقت التشغيل لتنبيهات التطبيقات فى Android 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل أول معاينة لنظام Android 13، يحتوي هذا الإصدار المبكر على بعض الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام مثل Material You theming لجميع التطبيقات.





ما هو إذن إعلام وقت التشغيل؟

بعبارة بسيطة ستطلب التطبيقات في Android 13 إذنك لإرسال إشعارات فورية إليك عند إطلاقها لأول مرة - بدلاً من تغيير هذه الإعدادات لوقف إزعاج التنبيهات.

هذه ليست المرة الأولى التي تعلن عنها الشركة، في يناير نشرت Android Police لقطة شاشة لما تبدو عليه الشاشة المنبثقة لهذا الإذن، تتضمن خيارين فقط لتحديد ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات من تطبيق تم تثبيته حديثًا: نعم ولا.





لماذا يجب أن تهتم؟

عند تثبيت تطبيق ما على أندرويد، يتم تسجيلك تلقائيًا لتلقي جميع الإشعارات الخاصة به، إذا كنت لا ترغب في تلقيها ، فأنت بحاجة إلى تعديل الإعدادات أو الضغط لفترة طويلة على إشعار لإيقاف تشغيلها حسبما نقل موقع TheNextWeb.

وبعض التطبيقات لا تجمع أنواعًا مختلفة من الإشعارات (مثل العروض الترويجية وتنبيهات المعاملات المهمة) بشكل صحيح - لذلك عند إيقاف تشغيلها ، فإنك تخاطر بفقدان الإشعارات الأساسية.

باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة هذه ، ستحصل على خيار إيقاف تشغيلها مباشرة عند تثبيت التطبيق. ودائمًا ما يكون عدد أقل من الإشعارات مفيدًا لك.

على سبيل المثال يرسل تطبيق دفق الفيديو الذي قمت بتثبيته اليوم إشعارات للعديد من الأحدا- ولم تقم بتسجيل الدخول بعد، و من الأفضل إيقاف تشغيلها افتراضيًا.

كيف تقارن مع iOS؟

من الأشياء المفضلة حول استخدام iPhone هو أن التطبيقات يجب أن يسأل تحديدًا إذا كان المستخدم يتلقي إشعارات.

وفقًا لدراسة نُشرت العام الماضي بواسطة Clevertap ، وهي شركة تسويق عبر الأجهزة المحمولة، تبلغ نسبة الاشتراك في الإشعارات لمستخدمي Android 91٪ ، مقابل 44٪ لمستخدمي iOS. يرجع هذا إلى حد كبير إلى طبيعة التمكين التلقائي لنظام Android.

مع Android 13 نأمل أن نرى المزيد من التطبيقات تتبنى النموذج الجديد ، ويمكننا أن نرى هذا الرقم ينخفض ​​بشكل كبير.





إذن متى سيأتي؟

لقد رأينا لمحة عن هذه الميزة في Android 13 APIs. سيصدر الإصدار المستقر من نظام التشغيل هذا العام ، على الأرجح في يوليو الماضي. لكن هذا لا يعني أننا سنحصل على هذه الميزة في ذلك الوقت.

كما أوضح كل سياسة أندرويد لن تكون التطبيقات التي تستهدف واجهة برمجة التطبيقات 32 (Android 12L أو أقل) مطالبة بالالتزام بإعدادات إذن الإشعارات هذه.

حاليًا الحد الأدنى لمستوى متطلبات واجهة برمجة التطبيقات المستهدفة في Google Play هو 30 (Android 11). بافتراض أن مستوى واجهة برمجة تطبيقات Android 13 هو 33 ، فقد نرى أن Google تفرض هذا بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

لذلك ، توقع أن تتعلم تطبيقات Android أخيرًا بعض الأخلاق وتطلب إذنك في عام 2023. حتى ذلك الحين ، يمكنك استخدام هذا الدليل للتحكم في إشعارات التطبيق.