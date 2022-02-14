شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلميحات لكوكب فى المنطقة الصالحة للسكن لنجم ميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تفكر فى البحث عن كواكب صالحة للسكن، فربما تفكر في البحث عن كواكب شبيهة بالأرض تدور حول نجوم شبيهة بالشمس، لكن نطاق الكواكب التى يُحتمل أن تكون صالحة للسكن أكبر من ذلك، وقد اكتشف علماء الفلك مؤخرًا مؤشرات على وجود كوكب في المنطقة الصالحة للسكن لنجم ميت، وفقًا لتقرير digitaltrend.

وعندما ينفد وقود النجوم في النهاية، فإنها تنمو أولاً وتبرد لتصبح أقزامًا حمراء، قبل أن تفقد آخر هيدروجينها وتتقلص وتبرد أكثر لتصبح قزمًا أبيض، هذا ما سيحدث في النهاية لشمسنا، بالإضافة إلى 95٪ من النجوم الأخرى، ومن النادر العثور على كواكب تدور حول هذه الأقزام البيضاء لكن الأبحاث الحديثة وجدت مؤشرات على أحد هذه الكواكب في المنطقة الضيقة الصالحة للسكن للقزم الأبيض لأول مرة.

ولاحظ الباحثون القزم الأبيض WD1054–226 باستخدام تلسكوب التكنولوجيا الجديدة التابع للمرصد الأوروبي الجنوبى فى تشيلى ، بالإضافة إلى جمع بيانات إضافية باستخدام القمر الصناعي الانتقالي لمسح الكواكب الخارجية (TESS) التابع لناسا.

وجدوا حلقة من حطام الكواكب حول القزم الأبيض ، بما في ذلك هياكل بحجم القمر تشير تحركاتها إلى وجود كوكب قريب. ويقدرون أن الكوكب سيكون بحجم مشابه للأرض وأن مداره قريب جدًا من القزم الأبيض ، على بعد 1.7٪ فقط من المسافة بين الأرض والشمس.

وأوضح المؤلف الرئيسى جاى فاريهى فى بيان : "الهياكل بحجم القمر التي لاحظناها غير منتظمة ومغبرة (مثل المذنبات) وليست أجسامًا كروية صلبة" "انتظامهم المطلق هو لغز لا يمكننا تفسيره حاليًا. والاحتمال المثير هو أن يتم الاحتفاظ بهذه الأجسام في مثل هذا النمط المداري المتساوي المسافات بسبب تأثير الجاذبية لكوكب رئيسي قريب. بدون هذا التأثير، قد يتسبب الاحتكاك والاصطدامات في تشتت الهياكل، مما يؤدي إلى فقدان الانتظام الدقيق الذي يتم ملاحظته، سابقة لهذا "الرعاية" هي الطريقة التي يساعد بها سحب الجاذبية للأقمار حول نبتون وزحل في إنشاء هياكل دائرية مستقرة تدور حول هذه الكواكب".

وكان اكتشاف مؤشرات وجود كوكب محتمل مفاجأة للباحثين، وكان لابد أن يكون قد تشكل بعد مرحلة القزم الأحمر للكوكب ، مما يعني أنه سيكون تطورًا حديثًا نسبيًا. كما إن احتمال وجود كوكب كبير في المنطقة الصالحة للسكن أمر مثير وغير متوقع أيضًا ، وقال فاريحي: "لم نكن نبحث عن هذا".

ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد وجود كوكب، ولا يمكننا مراقبة الكوكب مباشرة ، لذا قد يأتى التأكيد من خلال مقارنة نماذج الكمبيوتر بمزيد من الملاحظات للنجم والحطام الذى يدور حوله ".