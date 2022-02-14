شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تدخل الروبوتات عالم الطيران بعد تحليق بلاك هوك بدون طيار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في يومي السبت والاثنين الماضيين، حلقت طائرة مروحية من طراز UH-60A Black Hawk لأول مرة دون أن يكون على متنها أي شخص.

في كل مرة، أكملت المروحية بنجاح 30 دقيقة من الطيران المستقل، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، كما تعلم، ذراع الأبحاث التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

وتعد هذه الرحلات التجريبية جزءًا من برنامج نظام أتمتة طاقم العمل في قمرة القيادة (ALIAS) التابع لـ DARPA، والذي يهدف إلى وضع "مجموعات قابلة للإزالة" في الطائرات العسكرية الحالية "لتعزيز إضافة أتمتة عالية المستوى".

ووفقًا لستيوارت يونج، مدير البرامج في DARPA، "مع ALIAS، سيكون للجيش مرونة تشغيلية أكبر بكثير." كما يوضح، يشمل ذلك "القدرة على تشغيل الطائرات في جميع أوقات النهار أو الليل، مع وبدون طيارين، وفي مجموعة متنوعة من الظروف الصعبة، مثل البيئات المرئية المتدهورة."

هذا في الواقع يبدو وكأنه شيء جيد، حيث يمكن لهذه التقنية أن تجعل الطائرات أكثر ذكاءً وأمانًا للطيارين البشريين، لكن فأين الجزء المثير المخاوف؟

ذكر يونج أن عبء العمل المنخفض يسمح للطيارين بتحويل تركيزهم من آليات الطيران إلى "إدارة المهام".

وبينما لم يتم التوسع في كلمة "مهمة"، فليس من الصعب جدًا تخمين ما يشير إليه، تخدم طائرات الهليكوبتر بلاك هوك مجموعة متنوعة من الأغراض: الاستطلاع والإخلاء والعمليات الخاصة والبحث والإنقاذ والهجوم القتالي.

وعلى سبيل المثال، يمكن تزويدهم ببنادق إطلاق وصواريخ وصواريخ بحسب ما نقله موقع TheNextWeb.

إن إخراج الطيار من المعادلة يعني أن طائرات بلاك هوك المستقلة يمكن أن تتمتع بميزة عسكرية إضافية.

ويشير التقرير أن المستوى التالي من أتمتة الطائرات العسكرية سيكون الروبوتات القتالية المروحية ذاتية التحكم تمامًا، ومع تقدمنا ​​التكنولوجي ، فإن السيناريو الذي تجعل فيه الدول الروبوتات المحمولة جوًا تخوض حروبها أمر لا يمكن تصوره.

نعم، إن تدمير الروبوتات لبعضها البعض أفضل بكثير من قيام الجيوش البشرية بقتل بعضها البعض، ما يثير الجدل فى ما إذا كانت الطائرات القاتلية المستقلة لن تشن هجمات في المدن ضد المدنيين من عدمه.