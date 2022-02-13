علوم وتكنولوجيا

زووم يطرح حلًا خاصًا لإصلاح ثغرة أمنية في حواسيب “ماك”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 10:37 مساءً - منذ ساعتين

تطبيق زووم

أعلن تطبيق محادثات الفيديو والاجتماعات المرئية “زووم”، عن حل خاص لإصلاح ثغرة أمنية قد تتسبب في ‏مشاكل خصوصية للمستخدمين.‏

وبسبب الثغرة، فقد شكا العديد من مستخدمي التطبيق من أن ميكروفونات حواسيبهم “ماك” تظل مشغلة ونشطة حتى بعد مكالماتهم واجتماعاتهم، بحسب رصد موقع “9to5Mac”.

وقال متحدث باسم “زووم” في بيان رسمي، إنها حلت المشكلة من خلال تحديث “5.9.3” من التطييق الخاص بحواسيب “ماك”، مؤكدا أنه يمنع من ظهور ضوء المؤشر البرتقالي اللون بعد مغادرة الاجتماع أو مكالمة أو ندوة عبر الإنترنت.

كما نصح المتحدث المستخدمين بتحديث تطبيقهم لتصحيح الثغرة، وتشغيل التحديثات التلقائية للحصول على الإصدارات المستقبلية للتطبيق.

وقد واجه تطبيق “زووم” بعض مشكلات الخصوصية الخطيرة في الماضي، بما في ذلك إخبار المستخدمين بأن اجتماعاتهم محمية بالتشفير من طرف إلى طرف منذ عام 2016، لكنها في الحقيقة بدأت في طرح الميزة في عام 2020.

كما أنه في العام الماضي، وافقت “زووم” على دفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمه بانتهاك الخصوصية، والسماح للمتصيدين بالدخول إلى محادثات الناس في ممارسة تسمى “زووم بومبينغ”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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