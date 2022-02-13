الأرصاد: طقس غدا معتدل نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20

الشارقة - اميمة ياسر - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارًا غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت الأرصاد، في بيانها الرسمي، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لفرص أمطار خفيفة، ومناطق من شمال الصعيد لنشاط رياح.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

بورسعيد 11 18

الإسكندرية 11 18

شرم الشيخ 15 23

أسوان 10 27

كاترين 2 15

الإسماعيلية 10 19