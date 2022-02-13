شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WhatsApp Community توفر مميزات جديدة للمستخدمين .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأسبوعين الماضيين، كان واتس آب يختبر العديد من الميزات لتحسين تجربة المستخدم لتطبيقه، حيث ترتبط الميزات إلى حد كبير بالعناصر المرئية وواجهة المكالمات الصوتية والإشعارات.

ويشير أحدث تقرير من Wabetainfo إلى أن تطبيق المراسلة الفورية يعمل على إنشاء "مجتمع واتس آب"، وفي حين أن كل هذه الميزات في مراحل مختلفة من التصور والتطوير ، فإن منصة المراسلة سيتم طرحها قريبًا.

ويُقال إن "مجتمع واتس آب" هو مكان خاص يتمتع فيه مديرو المجموعة بمزيد من التحكم في المجموعات على واتس آب، ما عليك سوى وضع المجتمع كمحادثة جماعية حيث يمكن للمسؤولين الارتباط بمجموعات أخرى داخل المجتمع.

ووفقًا لـ WABetainfo ، كانت هناك إشارات إلى إمكانية ربط المجموعات بمجتمع ما في الماضي، ويقال إن هذا كان مخصصًا لتحديث Android 1.21.25.17، وقالت التقارير أن الميزة ستسمح للمستخدمين بتجميع المجموعات معًا وربطها بالمجتمع.

وقالت التقارير أن الأداة الأولى المتاحة لمسؤولي المجموعات ستسمح لهم بإدارة مجموعات واتس آب الخاصة بهم بشكل أفضل، وذكر التقرير على WABetinfo: "سيكون من الممكن الوصول إلى الجميع في وقت واحد عن طريق إرسال رسائل إلى جميع المشاركين من تلك المجموعات المرتبطة بالمجتمع".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم الإبلاغ عن أن تطبيق المراسلة الفورية كان يعمل على واجهة صوتية جديدة لمختبري الإصدارات التجريبية، ومن بين الميزات المدهشة التي أثارت فضول المستخدمين، ترقيات مثل ردود الفعل مثل iMessage ، وخلفيات المكالمات الصوتية، والسمات الداكنة للنوافذ، وواجهة مستخدم الكاميرا المحدثة لنظام iOS ، وما إلى ذلك.

كل هذه الميزات كما اقترحت من قبل بوابات مختلفة في مراحل مختلفة من التطوير أو التفكير وقد يتم تشغيلها أو لا يتم تشغيلها بواسطة التطبيق.