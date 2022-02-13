شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية تسجيل الخروج من حساب "جوجل" واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم حسابات جوجل متعددة، فمن المحتمل أن تشعر بالإحباط من خيارات تسجيل الخروج حيث تسمح لك جوجل بتسجيل الخروج من جميع الحسابات في وقت واحد دون تسجيل الخروج من الحساب الفردي مباشرةً.

وفيما يلى نخبرك كيف يمكنك تسجيل الخروج من حساب Google/ Gmail واحد فقط، حيث إنها طريقة غير مباشرة إلى حد ما وتتطلب منك تسجيل الدخول من جهاز آخر مع الكمبيوتر المحمول/ الهاتف الذكي/ الجهاز اللوحي الذي تريد تسجيل الخروج من حساب جوجل معين منه، وفيما يلي الخطوات.

1. انتقل إلى صفحة جوجل الرئيسية واضغط / انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

2. من القائمة المنسدلة، انقر / انقر فوق "إدارة حساب جوجل الخاص بك".

3. في صفحة حسابك على جوجل، انقر على "الأمان".

4. الآن، انتقل إلى "أجهزتك"، سترى جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

5. اختر الجهاز الذي تريد تسجيل الخروج منه، واضغط على علامة الحذف الرأسية (أيقونة ثلاثية النقاط العمودية) لهذا الجهاز المعين ثم قم بتسجيل الخروج. هذا هو.

كما ذكرنا سابقًا ، فهي ليست طريقة مباشرة لتسجيل الخروج من أي حساب جوجل من جهازك لأنها تتطلب استخدام جهاز آخر، لكنها لا تزال مفيدة.