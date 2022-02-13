شركة أمازون تُعدل سياسات الشحن إلى فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قال مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون (Amazon )، عدلت من سياسات الشحن إلى الأراضي الفلسطينية.

قال الناطق باسم البريد الفلسطيني عماد طميزي، إن موقع أمازون عدل من سياسات الشحن إلى فلسطين.

وأضاف الطميزي في بيان لها، أن تعديلات أمازون ستنعكس إيجاباً على الأسعار والعروض لفلسطين، بما يتوافق مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن المتسوقين في فلسطين لمسوا تعديلات أمازون خلال تصفحهم لموقعها.

وطالب الطميزي، المستوفين لاستخدام العنوان والرمز البريدي الفلسطيني، لافتاً إلى أن توزيع بعائث امازون المعنونة لفلسطين بجودة عالية وفق المعايير الدولية.

ولفت إلى أن الصفحة الرسمية لشركة أمازون، ستخاطب الفلسطينيين من أراضيهم، وستقدم عرض استخدم الرمز البريدي الفلسطيني والشحن للطلبات التي سعرها أعلى 49 دولار بشكل مجاني.

يذكر، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي، بهدف منح المباني والمنشآت أرقامًا فريدة تدل على موقعها الجغرافي لتمثل هذه الأرقام جزءًا من عناوينهم البريدية.

ويسهل المشروع عملية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، ويساعد ذلك في إنشاء نظام عنونة فلسطيني يسهل عمل البريد الفلسطيني ويشكل مكونًا أساسيًا لبنية تحتية تمكن القطاعين العام والخاص من تقديم الخدمات بطريقة تعتمد على الموقع الجغرافي.

وجرى مؤخراً، ترميز قرابة 500 ألف مبنى ومنشأة تشمل معظم التجمعات السكانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مراكز المحافظات ومدنها الرئيسية، ويجري العمل لترميز مباني محافظات قطاع غزة.