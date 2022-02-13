“Walkman”.. سوني تعيد جهاز “مراهقي التسعينيات” للواجهة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 07:09 مساءً - أطلقت شركة سوني، اليوم الاثنين، أجهزة ووكمان “Walkman” الجديدة، في خطوة تعيد من جديد جهاز “مراهقي التسعينيات” للواجهة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أجهزة ووكمان NW-WM1AM2 وNW-WM1ZM2 الجديدة تتطابق من الناحية التقنية باستثناء أن الموديل الفاخر يشتمل على ذاكرة سعة 256 بدلا من 128 جيجابايت، مع توافر قارئ بطاقة الذاكرة microSD في كلا الموديلين.

أسعار الووكمان

وأعلنت سوني أن سعر الموديل NW-WM1AM2 يبلغ 1600 دولار في حين يبلغ سعر الموديل NW-WM1ZM الفاخر 4200 دولار.

المظهر الخارجي

على صعيد المظهر الخارجي يمتاز جهاز سوني Walkman NW-WM1ZM2 من خلال الجسم المصنوع من النحاس الخالي من الأكسجين بدلا من الألومنيوم، وهي نفس المادة، التي يتم استعمالها في كابلات الصوت.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنها قامت بتغطية النحاس بذهب خالص بنسبة 99.99%، وهو ما يكون له تأثير إيجابي على جودة الصوت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة ووكمان الجديدة على شاشة قياس 5 بوصة وبدقة الوضوح 1280 x 720 بيكسل.

ويعتمد مشغل الموسيقى على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، ولكنه يعتمد على واجهة مستخدم مخصصة بدرجة كبيرة تجعل الموسيقى في المقام الأول، ومن خلال متجر جوجل بلاي يمكن للمستخدم تنزيل أي تطبيق، وبالتالي ليس هناك حدود لتشغيل الموسيقى طالما كان المستخدم في نطاق تغطية شبكة الواي فاي.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 40 ساعة من تشغيل الموسيقى، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C، ويبلغ سُمك مشغل الموسيقى الجديد 2 سم ولا يتعدى وزنه 299 جراما ويشتمل على مخرج متوازن 4.4 ملم مع مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، كما يمكن استعمال سماعات الرأس اللاسلكية المزودة بتقنية البلوتوث مع دعم تقنية سوني LDAC.

عودة الووكمان إلى عالم الموسيقى

تغيرت طريقة العالم في الاستماع للموسيقى بعد أن طرحت سوني أول جهاز مشغل للموسيقى سهل الحمل، وهو جهاز وهو جهاز ووكمان – Walkman، طراز TPS-L2 في يوليو 1979.

وتطورت صناعة الووكمان من مشغل للموسيقى في بداية طرحه عبر شرائط الكاسيت التقليدية، ثم انتقاله للمرحلة الجديدة التي شهدت تكيفه لتشغيل الأسطوانات المدمجة CD، حتى الوقت الحالي الذي يهمين عليه مشغلات الموسيقى الرقمية والتي تعمل باللمس وتتمتع بالعديد من خواص الذكاء الاصطناعي.

وبالرغم من عدم شعبية أجهزة “ووكمان” من سوني في الوقت الحالي، وأهمية أجهزة تشغيل الموسيقى الأحدث المطروحة من العديد من الشركات الأخرى، لن ينسى من عاصر هذه الحقبة كيف غيرت سوني عالم الموسيقى للأبد وجعلت من عملية الاستماع للموسيقى أكثر خصوصية وأسهل في التعامل.