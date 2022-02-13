تحسينات غير مسبوقة من أبل لكشف أجهزة التتبع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 6 دقائق

تواصل شركة أبل الأمريكية جهودها للحد من استخدام جهاز التتبع AirTag في أغراض مشبوهة، وصد كافة المحاولات لاستخدامه لتتبع الأشخاص.

ووفق موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، أعلنت أبل عن عزمها، التسهيل من رصد هذه الأجهزة في حالة استخدامها لتتبع شخص آخر، بخلاف مهمتها الرئيسية، وهي العثور على الأجهزة أو المتعلقات الشخصية الضائعة.

وبحسب الموقع، التحسينات التي تسعى أبل للقيام بها لتسهيل رصد الجهاز في حالات التتبع، تشمل تمكين مستخدمي أجهزة أبل من رصده بشكل مبكر عما هو الحال الآن.

بالإضافة إلى إمكانية فضح أي أجهزة AirTag قريبة تستخدم لغرض التتبع، عبر صوت إنذار صاخب.

“إير تاج” بألوان جديدة

في الوقت نفسه، تسعى أبل دائما لإرضاء كافة الأطياف من عشاق منتجاتها، بتوفير مزيد من خيارات ألوان الأجهزة ومميزاتها المتنوعة لترضي كافة الأذواق.

وكشفت تغريدة سابقة لصفحة “بيزك أبل جاي” المهتمة بأخبار أجهزة أبل بأنواعها، عن توفير الشركة الأمريكية مجموعة ألوان جديدة تطرح بها حلقة مفاتيح AirTag الجلدية والحلقة الجلدية العادية.

وكشفت التغريدة عن أن أبل أصدرت لونين جديدين خلال عام 2021 الماضي، تتوافر حاليا للحلقات الذكية من مفاتيح “إير تاج” هما الأصفر والأخضر القاتم، ويبلغ سعر الحلقة الواحدة منها 35 دولارا لحلقات المفاتيح الجلدية، و39 دولارا للحلقات الجلدية.

وكانت قد سربت شركة أبل في وقت سابق لقطات لحلقة المفاتيح الصفراء عبر متجرها الإلكتروني وظهرت واحدة على موقع eBay في وقت سابق.

والآن أصبحت هذه الحلقات بألوانها الجديدة متاحة على نطاق واسع للجميع، ومن المُتوقع رؤيتها في متاجر أبل بنهاية الأسبوع الجاري.