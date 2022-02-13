دوجكوين وريبل تقودان انتفاضة العملات المشفرة.. ماذا عن بيتكوين؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 04:13 مساءً - شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد ارتفاعاً ملحوظاً، وكسرت بيتكوين (العملة الأكثر قوة) الهبوط الذي لازمها مؤخرا.

وشهدت عملتا ريبل ودوجكوين قفزة قوية خلال تعاملات اليوم، فيما جرى تداول بيتكوين فوق مستوى 42 ألف دولار، لتسجل مكاسب لم تتجاوز 2.3% على مدار الـ 7 أيام الأخيرة.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة (سوق الكريبتو) اليوم بنسبة 7.18% لتصل إلى 1.75 تريليون دولار.

وتتعرض “بيتكوين” والعملات الرقمية المشفرة لمجموعة من العقبات الصعبة من قبل الحكومات، كان آخرها اقتراح البنك المركزي الروسي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها. وروسيا هي واحدة من مواقع تعدين “بيتكوين” الرائدة في العالم، ويتسبب أي تحرك من قبل بنكها المركزي في حدوث تغييرات عنيفة في السوق.

وبرر مراقبون مطلب المركزي الروسي بوجود تعليمات رئاسية في موسكو لتوفير الطاقة اللازمة للبلاد بأي شكل يذكر تحسبا لغزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وكانت تقارير استخباراتية أمريكية تداولتها وكالات الأنباء الدولية عن قرب غزو روسي محتمل لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الشتوية في بيكين.

وفي وقت سابق، حذرت البنوك المركزية في العالم من استخدام العملات الرقمية. حيث أعلن البنك المركزي الصيني، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعني منع العملات الرقمية كافة.

في الوقت نفسه، حدد بنك الاستثمار “جي بي مورجان”، القيمة العادلة لـ “بيتكوين” عن مستوى أقل بنسبة 12% تقريباً من السعر الحالي، بناءً على تقلبها مقارنة بالذهب.

وكتب متخصصو البنك، في مذكرة بحثية حديثة، أن القيمة العادلة للعملة المشفرة تعادل 38000 دولار على أساس فارق معدل التذبذب بين “بيتكوين” والذهب والبالغ 4 أضعاف.

وتوقع فريق بحثي في البنك الأمريكي ستاندرد تشارترد أن تتضاعف قيمة البيتكوين لتصل إلى 100 ألف دولار خلال العام الجاري، وقد تصل قيمتها إلى 175 ألف دولار على المدى الطويل، وفقا لتقرير صادر عن البنك.

وفي المقابل، قالت كارول ألكساندر، أستاذة المالية في جامعة ساسكس، في تصريحات صحفية، إنها ترى أن عملة بتكوين قد تنخفض إلى 10 آلاف دولار في عام 2022، وهو إذا ما حدث سيعني ذلك القضاء فعليًا على جميع مكاسبها في العام ونصف الماضيين.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.74% ليصل إلى 42545.50 دولار.

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.86% إلى 2931.08 دولار.

قفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.07% لتصل إلى 403.83 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 0.23% ليسجل 1.07دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 8.63% إلى 0.8337 دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.71% إلى 19.07 دولار.

وقفز سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 6.87% إلى 0.1522 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.79% ليصل إلى 126.41 دولار.

وصعد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 2.05% إلى 16.26دولار.