شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل مجموعات الاحتجاج ضد سائقى الشاحنات المناهضة للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تحاول المجموعات المناهضة للقاحات في الولايات المتحدة تنظيم نسختها الخاصة من "قافلة الحرية" الكندية التخريبية، عملت مصانع المحتوى الأجنبية على تعزيز هذه الجهود لتحقيق مكاسب خاصة بها، وفقا لتقرير engadged.

وهذا الأسبوع، قالت شركة Meta الأم لـ Facebook لرويترز و NBC News إنها أزالت مؤخرًا العديد من مجموعات وصفحات "قوافل الشاحنات" التى يديرها محتالون في فيتنام وبنجلاديش ورومانيا ودول أخرى.

وقالت الشركة، إن العديد من هذه المجموعات غيرت أسماءها مؤخرًا لتبني أسماء تتضمن مصطلحات مثل "سائق شاحنة" و"حرية" و"قافلة" على أمل الاستفادة من الاهتمام المفاجئ بالتجمعات التى تحدث عبر الحدود.

وتضمنت العديد من تلك الصفحات نفسها روابط لمواقع إلكترونية تبيع سلعًا مؤيدة لترامب ومضادة للقاحات، فى الوقت نفسه كانت معظم الحسابات التى شاركت فى تلك المجموعات مرتبطة بأشخاص حقيقيين، وبالتالى لديك موقف يحاول فيه اللاعبون الأجانب تحويل الأفراد المتطرفين إلى نقود.

وصرح متحدث باسم ميتا للشبكة بأن "التعبير عن معارضة التفويضات الحكومية لا يتعارض مع سياسات ميتا"، "ومع ذلك، فقد أزلنا مجموعات وصفحات متعددة لانتهاكنا المتكرر لسياساتنا التي تحظر محتوى QAnon وتلك التى يديرها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها في بلدان مختلفة حول العالم."

وقالت الشركة إنها ستراقب الوضع، وقال متحدث باسم Meta لـ Engadget: "ما زلنا نرى المحتالين يتشبثون بأي قضية ساخنة تلفت انتباه الناس ، بما في ذلك الاحتجاجات المستمرة".

وخلال الأسبوع الماضى أزلنا المجموعات والصفحات التي يديرها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها من بلدان مختلفة حول العالم والذين استخدموا أساليب مسيئة لتضليل الأشخاص حول أصل وشعبية المحتوى الخاص بهم لدفعهم إلى مواقع الويب خارج النظام الأساسي لتحقيق الدخل من النقرات على الإعلانات. " وفي أكثر من أسبوعين منذ وصول "قافلة الحرية" إلى أوتاوا، أونتاريو، أصيبت العاصمة الكندية بالشلل من قبل المتظاهرين المناهضين للقاح الذين استخدموا شاحناتهم وسياراتهم لمنع الدخول إلى وسط المدينة.

اجتذب الاحتجاج طاقمًا متنوعًا من الأفراد والجماعات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك ملكة كندا QAnon، وفى تورنتو ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، حذرت الشرطة العاملين في مجال الرعاية الصحية من ارتداء زيهم في الأماكن العامة أثناء استمرار المسيرات، أدت هذه الاحتجاجات نفسها أيضًا إلى انسداد المعابر الحدودية الحرجة بين الولايات المتحدة وكندا، مما دفع إدارة بايدن إلى الضغط على الحكومة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات.

ووفقًا لـ NBC News، تخطط الجماعات المناهضة للقاحات في الولايات المتحدة لتنظيم احتجاجات مماثلة في مدن في جميع أنحاء البلاد، على Facebook وTelegram وتطبيق الدردشة الصوتية Zello، دعت هذه المجموعات أعضائها إلى السفر إلى واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس في الخامس من مارس، وإن تورط جهات أجنبية تحاول تعزيز تلك الجهود يعكس من بعض النواحى ما حدث فى عام 2016 عندما تدخلت روسيا فى الانتخابات الرئاسية.