شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة محيرة من "واتساب" تتيح توجيه الرسائل إلى المجموعات فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" الزمن لإضافة خدمات جديدة إليه، في ظل المنافسة المحمومة مع تطبيقات منافسة، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

ومع مطلع عام 2022، زاد "واتساب" من وتيرة الخدمات المضافة إليها، على الأقل في النسخة التجريبية.

وفي هذا السياق، ذكر موقع (WABetaInfo) أنه حصل على لقطة شاشة (screenshot) تظهر الإصدار التجريي للتطبيق الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي هواتف آيفون.

وتظهر لقطة الشاشة الخدمة الجديدة التي تضع المجموعات كلها في مكان واحد، وترمي هذا الخدمة لتسهيل وصول المشرفين على المجموعات التي يشرفون عليها.

وتمكّن الخدمة الجديدة المشرفين من توجيه الرسائل إلى المجموعات في وقت واحد، وجعل أفرادها على إطلاع دائم على أحدث المستجدات.

ويقول الموقع الإخباري إن التحديث الجديد في "واتساب" سيجعل المشرفين أكثر قدرة على التحكم في المجموعات.

وفي الخدمة الجديدة، يظهر شعار مختلف باسم (new community) عن المجموعة العادية التي تعرف بـ(new group).

وعلى المشرف أيضا كتابة اسم ووصف "المجتمع الجديد" وإضافة روابط تصل إلى 10 مجموعات.