شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 166 بريطانيًا يتأهلون إلى المرحلة التالية من اختيار دفعة رواد فضاء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) حاليًا عن الدفعة التالية من رواد الفضاء، الذين ستتاح لهم الفرصة للسفر إلى القمر، وبينما تقدم 22523 شخصًا بطلبات، نجح 1361 شخصًا فقط في الوصول إلى المرحلة الثانية، بما في ذلك 166 بريطانيًا يأملون في السير على خطى تيم بيك، أول رائد فضاء بريطاني رسمي يسير في الفضاء في عام 2016.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيشمل الاختيار النهائي ستة رواد فضاء فقط، ويتم الإعلان عنهم هذا الخريف، حيث قالت سو هورن، رئيسة استكشاف الفضاء في وكالة الفضاء البريطانية: "إنه لأمر مثير أن نرى العديد من المرشحين من المملكة المتحدة ينتقلون إلى المرحلة التالية من اختيار رواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأوروبية، ويظهر الرقم المستوى العالي لتطبيقاتنا".

افتتحت دعوة رواد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية في مارس، واجتذبت 22.523 استمارة تقدم مكتملة، وكان المتقدمون مؤهلين فقط إذا كانوا مؤهلين كطيار اختبار تجريبي أو حاصلين على درجة الماجستير أو أعلى في العلوم الطبيعية أو الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو علوم الكمبيوتر.

كانت الطلاقة في اللغة الإنجليزية ضرورية أيضًا، وكذلك القدرة على الهدوء تحت الضغط والاستعداد للمشاركة في تجارب علوم الحياة، وجاء أكبر عدد من الطلبات من فرنسا (7087)، تليها ألمانيا (3695) والمملكة المتحدة (2000).

وفي الوقت نفسه، جاء 257 طلبًا من الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، الذين يأملون في أن يصبحوا أول رواد فضاء من ذوى الإعاقة، وستشمل المرحلة التالية اختبارًا كاملًا للأداء النفسي في منشأة غير مسماة في أوروبا، وسيستمر المرشحون الناجحون في المشاركة في مزيد من المقابلات والاختبارات الجماعية، قبل الاختبار الطبي.