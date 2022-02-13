شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع رواتب العديد من موظفيها فى الولايات المتحدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لبلومبرج نيوز عن أن شركة آبل سترفع رواتب العديد من موظفي التجزئة الأمريكيين اعتبارًا من هذا الشهر، وقال التقرير إن الزيادات تتراوح من 2٪ إلى 10٪ اعتمادًا على موقع المتجر ودوره، وستذهب إلى موظفي المبيعات، بما في ذلك الموظفون الفنيون في Genius Bar وبعض كبار العاملين بالساعة.

وأضاف التقرير أن الزيادات لا تنطبق على جميع الموظفين، فيما تعمل Apple على توسيع عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها، وتراهن على أن مجموعة من الاستراتيجيات التي تم تطويرها قبل وأثناء COVID-19 ستجعل متاجرها أكثر شهرة من أي وقت مضى، وفي العام الماضي، ورد أنها دفعت مكافآت لمرة واحدة تصل إلى 1000 دولار لتخزين الموظفين قبل موسم العطلات المزدحم.

ولم ترد آبل على الفور على طلب من رويترز للتعليق، وقد بلغ أجر رئيسها التنفيذي، تيم كوك، في عام 2021 ما يقرب من 100 مليون دولار بفضل منح الأسهم، أو حوالي 1447 ضعف راتب الموظف العادي.