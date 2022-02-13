شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إرسال رسائل مباشرة "صامتة" على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منصة مشاركة الصور والفيديو إنستجرام المملوكة لـ ميتا من بين أكثر منصات التواصل الاجتماعي اليوم، حيث يقدم إنستجرام مجموعة من الميزات مثل القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وReels وأيضًا خيار إرسال رسائل فردية إلى مستخدمي إنستجرام الآخرين، لكن ماذا لو كنت تريد إرسال رسالة مباشرة إلى شخص ما في ساعات غريبة، ولكن لا تريد إزعاجه أو في بعض الأحيان من المفترض أن يتم إرسال رسالة ولكن ليس من المهم لفت الانتباه.

في مثل هذه المواقف، توجد ميزة في انستجرام تتيح للمستخدمين إرسال رسالة مباشرة (DM) إلى شخص ما دون صوت الإشعار.



ما هو الفرق بين الرسائل الصامتة وميزة كتم الصوت ما هو الفرق بين الرسائل الصامتة وميزة كتم الصوت حسنًا، كلاهما له ميزتان مختلفتان، ميزة "كتم الصوت" مخصصة لنهاية المتلقي، بينما تكون الرسالة الصامتة مخصصة للمرسل، وببساطة، عادةً ما يكتم المرء دردشة جماعية أو دردشة فردية، عندما لا يريد أن يزعج نفسه بالرسائل التي يتلقاها من شخص ما أو من الدردشة الجماعية. وتتيح الميزة الأخرى للمرسلين كتم صوت الرسالة مما يعني أنه سيتم تسليم الرسالة إلى جهاز الاستقبال ولكنها لن تقوم بتشغيل أي صوت إشعار عند استلامها، وإذا كنت ترغب في تجربة هذه الميزة، فإليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي

2. اضغط على زر "DM" في الزاوية اليمنى العليا

3. الآن ، اختر جهة الاتصال التي تريد إرسال رسالة صامتة إليها

4. ثم اكتب "silent" قبل رسالتك

على سبيل المثال: "silent"

5. اضغط على زر "إرسال"

سيتم إرسال هذه الرسالة بدون صوت الإخطار، وهذا يعني أن المستلم سيتلقى الرسالة ولكن بدون أي إشعار.