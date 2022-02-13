شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل ترفع رواتب الموظفين.. والزيادات بين 2 إلى 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبرج نيوز أن شركة آبل سترفع رواتب العديد من موظفي التجزئة الأمريكيين اعتبارًا من هذا الشهر، وقال التقرير إن الزيادات تتراوح من 2% إلى 10% اعتمادًا على موقع المتجر ودوره، وستذهب إلى موظفي المبيعات ، بما في ذلك الموظفون الفنيون في Genius Bar وبعض كبار العاملين بالساعة.

وأضاف التقرير أن الزيادات لا تنطبق على جميع الموظفين.

تعمل Apple على توسيع عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها ، وتراهن على أن مجموعة من الاستراتيجيات التي تم تطويرها قبل وأثناء COVID-19 ستجعل متاجرها أكثر شهرة من أي وقت مضى حسبما نقلت رويترز.

في العام الماضي ، ورد أنها دفعت مكافآت لمرة واحدة تصل إلى 1000 دولار لتخزين الموظفين قبل موسم العطلات المزدحم.

بلغ أجر رئيسها التنفيذي ، تيم كوك في عام 2021 ما يقرب من 100 مليون دولار بفضل منح الأسهم ، أو حوالي 1447 ضعف راتب الموظف العادى.