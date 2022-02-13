شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير شريط حالة أندرويد الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الهواتف الذكية اليوم متشابهة بشكل كبير، لكن ما تفتقر إليه من تنوع يقابله فى التخصيص، ويرى بعض مستخدمى أندرويد أنهم ربما الأفضل حيث يمكنهم تخصيص أجهزتهم حتى لا يمكن التعرف عليها.

ومع ذلك غالبًا ما يتم تجاهل أشرطة الحالة غير الجذابة. إليك كيفية منح شريط الحالة الخاص بك الشكل الذى يستحقه حسبما نقل موقع TheNextWeb.

وشريط الحالة هو الصف الأفقى للرموز أعلى شاشتك:

لتخصيصه اسحب شريط التمرير لأسفل أولاً من أعلى الشاشة.

اضغط على النقاط العمودية الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا.

انقر الآن على شريط الحالة.

يمكنك الآن ضبط العناصر فى اللوحة من رموز الإشعارات إلى النسبة المئوية للبطارية.

إذا كان ذلك لا يفى برغبات التخصيص الخاصة بك، فيمكنك الحصول على المزيد باستخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

المفضل الشخصى لدى هو Super Status Bar ، والذى يمكنه إضافة معاينة نصية للمؤشر للإخطارات، وعناصر التحكم فى السطوع والصوت، والتعرف على الإيماءات، والمزيد من التعديلات الأسلوبية.

لا يهم حقًا ما إذا كنت تستخدم تطبيقًا أو تلتزم بإعداداتك الأساسية. الشيء المهم هو أن شريط الحالة الذى تم تجاهله يحظى بالاهتمام الذى يحتاجه.