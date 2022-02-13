شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الطريقة قد تغير إرسال الصور على آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيغير آيفون طريقة إرسال الصور إلى الأبد، حيث طريقة ذكية لنقل صور iPhone حولك ربما لم تدركها.يتضمن استخدام إيماءة إصبع سرية لنسخ الصور ولصقها بسرعة.عادةً ما يتضمن إرسال صورة النقر فوق قائمة المشاركة والانتقال إلى قوائم iPhone الفرعية المختلفة.

ولكن هناك خيار آخر ذكي قد لا تعرفه.

تمت مشاركته على TikTok بواسطةأحد الحسابات ، حيث حصل على مئات الإعجابات حسبما نقل موقع ذى صن.

أولاً افتح صورة - يمكن أن تكون في متصفحك أو في تطبيق الصور.

ثم اضغط على ثلاثة أصابع معًا.

هذه في الواقع إيماءة أبل غير معروفة لـ "نسخ" صورة.

انتقل بعد ذلك إلى التطبيق الذي تريد إرسال الصورة إليه – مثل واتساب.

اضغط على شريط الدردشة حيث تقوم عادةً بإدخال نص، ثم باعد ثلاثة أصابع للخارج - مثل عكس الضغط.

هذه هي الطريقة التي "تلصق" بها صورة أو نص بسرعة إذا كنت تفضل ذلك.

هذه ليست الطريقة الغريبة الوحيدة لنقل الصور.

ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق الصور الخاص بك مع الضغط بإصبعك على إحدى الصور.

ثم بدون تحرير انتقل إلى دردشة الرسائل وقم بإفلات الصورة على شريط الحرف.

ستظهر الصورة التي اخترتها في تطبيق الرسائل.

يمكنك حتى تحديد عدة صور والاحتفاظ بها مرة واحدة.

وتدعم الكثير من التطبيقات هذه الميزة ، لذا يمكنك المشاركة في أماكن متعددة.

لا يعمل فقط من تطبيق الصور أيضًا.

في أواخر العام الماضي كشفنا كيف يمكنك أيضًا مشاركة صور iPhone من أماكن أخرى - بما في ذلك صور Google في متصفح الويب.