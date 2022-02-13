شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: قرود اختبار شريحة إيلون ماسك للدماغ تعرضت للتعذيب والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تزعم لجنة الأطباء الخاصة بحقوق الحيوان (PCRM)، أنه بين عامي 2017 و 2020، خضعت قرود الاختبار المملوكة لشركة Neuralink لتجارب وصلت إلى حد التعذيب، مع وجود أدلة على الطفح الجلدي وتشويه الذات ونزيف المخ في الوثائق التي اطلعت عليها المجموعة.
قدمت PCRM شكوى إلى وزارة الزراعة الأمريكية، مدعية أن القرود واجهت معاناة شديدة نتيجة لرعاية الحيوانات غير الكافية وغرسات الرأس التجريبية شديدة التوغل أثناء التجارب.
وتنبع الشكوى من السجلات التي حصل عليها PCRM والتي تغطي 600 صفحة من الوثائق التي تتضمن السجلات البيطرية وتقارير التشريح.
وكانت جامعة كاليفورنيا في ديفيس تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار من شركة Neuralink لإجراء التجارب بين عامي 2017 و 2020