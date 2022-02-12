شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الطريقة الصحيحة لشحن هواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد عملية شحن هاتف آيفون كابوسًا للكثيرين بسبب نفاد البطارية، وبسبب الشكاوى المتكررة من مستخدمى هواتف آيفون بشأن هذه المشكلة، وقدمت شركة أبل سلسلة نصائح تساعد فى حل المشكلة، بحسب ما نقلته البيان الإماراتية عن صيحفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقالت أبل إن أداء البطاريات يتراجع بمرور الوقت، لكن يمكن تمديد عمر هذه البطارية عبر اتباع الخطوات التالية:





انزع غلاف الآيفون

إن البعض يعمدون إلى شحن هاتف آيفون وهو لا يزال فى غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار.

ورغم أن الغلاف يحمى الهاتف من الكسور، إلا أنه يولد حرارة زائدة، بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف.





تجنب الحرارة الشديدة

إن واحدة من أفضل النصائح لحماية بطارية آيفون من الخراب هو زيادة عمرها الافتراضى لأقصى حد.

ويمكن أن تؤدى الحرارة الشديدة إلى إحداث مشكلات كبيرة فى الهواتف، ومن ضمنها هواتف آيفون، وتنصح أبل بإبعاد هواتف آيفون عن الحرارة الشديدة سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، التى تقلص من عمر البطارية.





لا تغفل وضع الطاقة المنخفضة

إن هذة الميزة ستوقف بعض الخدمات المتعطشة للطاقة على هاتفك، وفقا لما نقله موقع سكاى نيوز عربية.

وتقول أبل إنه عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، فهذا يعنى أن هاتفك سيعمل لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه مرة أخرى، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتا أطول.

وقد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة.





لا تفوت السطوع التلقائي

كلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعا، زادت سرعة استهلاك البطارية.

ويمكن حل هذه المشكلة، عبر تشغيل ميزة السطوع التلقائى التى ستنظم سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة بك.