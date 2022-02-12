أحدث أداة لتثبيت ويندوز 11 على أي حاسوب وتخطي متطلباته

أطلقت مايكروسوفت ويندوز 11 مع نهاية عام 2021 لتتسبب في ضجة كبيرة عالمية جعلت الكثيرين يرغبن في تثبيته وتجريبه عبر حواسيبهم، ولكن فاجئت مايكروسوفت العالم بأن ويندوز 11 لا يدعم جميع الحواسيب ويجب أن يكون حاسوبك ذو مواصفات خاصة حتى تتمكن من تشغيله عليه والاستفادة من ميزاته المتنوعة.

ويطلب ويندوز 11 من المستخدمين أن تمتلك حواسيبهم على الأقل شريحة TPM 2.0 المسؤولة عن أمان الحواسيب بالإضافة إلى دعم تقنيات 64 بت عبر معالجاتهم، ولكن إذا لم تمتلك هذه المواصفات في حاسوبك، فإنك لن تستطيع تشغيل ويندوز 11 بشكل رسمي، وتحتاج هنا لاستخدام إحدى التطبيقات الخارجية لتتمكن من تخطي هذه المتطلبات.

ولكن يجب أن تلاحظ أن تخطي المتطلبات الخاصة بتشغيل ويندوز 11 عبر التطبيقات الخارجية أو الأدوات الخارجية القابلة للتثبيت يتسبب في تعطل حاسوبك وتعرض نظامك وملفاتك للخطر، لذلك لا يجب أن تقوم بهذه الخطوة إلا على مسؤوليتك الخاصة.

تثبيت الأداة جديدة لتشغيل ويندوز 11 في الحواسيب القديمة والغير مدعومة

تأتي الأداة الجديدة مجانًا ومطورة عبر موقع GitHub المميز للتطبيقات والبرامج الخارجية، ويمكنك استخدام هذه الأداة بسهولة عبر أي حاسوب وتحميلها مجانًا عبر هذا الموقع.

ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه مباشرةً إلى الموقع ومن ثم تحميل الأداة عبر الصفحة التالية، وبعد ذلك توجه للقسم السفلي في الصفحة حتى تجد المربع التالي وهو المسؤول عن تحميل الأداة باللغتين المتوفرين سواءً كانت الإنجليزية أو الصينية.

وبعد ذلك تقوم بتثبيت الملف الذي قمت بتحميله مباشرةً من هذا الموقع، وعندما تقوم بفتح التطبيق للمرة الأولى فإنه يطلب منك تحديد مكان نسخة ويندوز 11 التي ترغب في تثبيتها والتي تكون في العادة على صيغة iso، وإذا لم تكن تمتلك نسخة مناسبة من النظام فإنك تستطيع استخدام الأداة لتحميلها مباشرةً أيضًا عبر الضغط على اختيار Download.

وتطلب منك الأداة بعد ذلك اختيار اللغة التي ترغب بتثبيت النظام بها سواءً كانت العربية أو غيرها من اللغات المدعومة من النظام، ويطلب منك اختيار اللغة فقط في حالة تحميل نسخة ويندوز 11 عبر الأداة وليس تثبيها لأنك تختار لغة التثبيت مباشرةً من داخل واجهة تثبيت النسخة.

وبعد ذلك يمكنك اختيار نوع التثبيت الذي ترغب بالقيام به سواءً كان ترقية للنظام بالكامل والاحتفاظ بالملفات والتطبيقات أو الاحتفاظ بالبيانات فقط دون تثبيت النسخة الجديدة أو تثبيت نسخة جديدة ونظيفة بالكامل عبر حذف جميع الملفات والتطبيقات الموجودة سابقًا على حاسوبك.

وتمتاز هذه الأداة بمتطلباتها القليلة، حيث يمكن أن تعمل الأداة على أي نظام بكل سهولة دون وجود متطلبات خاصة، حيث يمكن أن تعمل على أي جهاز بذاكرة 4 جيجابايت، ولكن ينصح باستخدامها مع مساحة ذاكرة داخلية أكبر قليلًا.

ميزات ويندوز 11

يقدم ويندوز 11 مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة للحواسيب التي تستطيع تشغيله، وعلى رأس هذه الميزات واجهة النظام الجديدة المميزة والمناسبة للتوجهات العالمية، كما أن النظام أصبح يدعم رسميًا ولأول مرة تثبيت تطبيقات أندرويد مباشرةً دون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات خارجية أو تطبيقات محاكي خارجية.

كما قامت مايكروسوفت بتحسين أداء النظام مع الحواسيب واستخدام مواردها وتحسين أداء الألعاب مع الحواسيب، ولكن لم تصل بعد إلى نسخة مستقرة وثابتة، لذلك لم يقم اللاعبين بالإنتقال بشكل كامل إلى نظام ويندوز 11 والتخلي عن نظام ويندوز 10 بعد.