أكبر 5 ممولين للعملات المشفرة في عام 2021.. من هم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - منذ ساعتين

تميز عام 2021 بأنه كان العملات الرقمنية بلا منازع حتى الآن، حيث شهدت العملات مستويات قياسية مرتفعة، وذلك تقلبات حداة لبعض العملات، ناهيك عن ظهور عملات أثبتت وجودها، وباتت محط اهتمام المستثمرين.

ووفقاً لشركة PwC، وهي إحدى أكبر شركات المحاسبة في الولايات المتحدة، فقد زادت صفقات الاندماج والاستحواذ في صناعة العملات المشفرة، والمعروفة ببساطة باسم عمليات الاندماج والشراء، بشكل كبير في عام 2021 ، حيث قفزت القيمة المرتبطة بها ما يقرب من 5000٪.

قالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز في دراسة جديدة نقلها موقع إن الحجم الإجمالي لعمليات الاندماج والاستحواذ على العملات المشفرة ارتفع بنسبة 4846٪ العام الماضي، وبلغ متوسط ​​حجم الصفقة حوالي 180 مليون دولار من 53 مليون دولار في عام 2020.

ذكرت برايس ووترهاوس كوبرز أن أحجام صفقات جمع الأموال المشفرة ارتفعت بنسبة 645٪ في عام 2021، مع أفضل خمسة مستثمرين من حيث عدد الصفقات بما في ذلك مستثمر blockchain AU21 و Genesis Block Ventures و Genblock Capital و Coinbase Ventures و Moonwhale.

وأشارت الدراسة إلى أن الارتفاع الهائل في عمليات الاندماج والاستحواذ في العملات المشفرة في عام 2021 كان مدفوعًا جزئيًا بصفقات شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC).

من جهته قال هنري أرسلانيان، قائد الكريبتو في برايس ووترهاوس كوبرز، إنه لا توجد علامة على تباطؤ جمع الأموال المشفرة في أي وقت قريب.

يأتي التقرير الجديد بعد وقت قصير من إصدار PwC، لدراستها الجديدة حول اتجاهات الاندماج والاستحواذ العالمية في التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في 24 يناير. ووفقًا للدراسة، كان عام 2021 عامًا قياسيًا من حيث عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة بالعملات المشفرة ; حيث نشرت 600 صفقة كريبتو إجمالاً، وأكثر من ذلك. من ضعف ذلك في عام 2020.

أكدت برايس ووترهاوس كوبرز أنه في عام 2021 ، كانت صناعة الأصول الرقمية تكتسب “قبولًا رئيسيًا أوسع”، حيث تسعى شركات التمويل التقليدية إلى الانتقال إلى العملات المشفرة كجزء من أعمالها الأساسية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. أشارت الشركة إلى أن الشركات عبر الصناعات كانت تحاول أيضًا دمج الرموز غير القابلة للاستبدال واستثمارها كعنصر من عناصر أعمالها الأساسية.

كتب برايس ووترهاوس كوبرز: “نتوقع تسارعًا مستمرًا في عمليات الاكتتاب والاستحواذ المتعلقة بالكريبتو في عام 2022 عبر منصات التداول وتطبيقات الدفع الرقمية والمنتجات ذات الصلة”.