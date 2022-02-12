شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن أول صور من تلسكوبها الفضائى جيمس ويب من بينها سيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناسا عن أول صور على الإطلاق من تلسكوبها الفضائي جيمس ويب، بما في ذلك صورة شخصية "سيلفى" لمرآتها الأساسية، واستقر المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار في مداره على بعد مليون ميل من كوكبنا الشهر الماضي، ويستعد للنظر في الوقت المناسب نحو بدء الكون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان من المتوقع أن يلتقط أول صوره المرصعة بالنجوم في مايو، ليتم عرضها للجمهور في يونيو، لكن وكالة الفضاء الأمريكية كشفت عن خطط لمشاركة اللقطات الأولية اليوم بدلاً من ذلك.



سيلفى التلسكوب

وكانت النتيجة هي صورة فسيفساء مكونة من 18 نقطة منظمة عشوائيًا من ضوء النجوم، وهي نتاج مقاطع مرآة Webb غير المحاذية جميعها تعكس الضوء من نفس النجم مرة أخرى في مرآتها الثانوية وفي الكاميرا الرئيسية للتلسكوب، والتي تسمى كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam).

قالت ناسا إن ما يبدو كصورة بسيطة لضوء النجوم الباهت أصبح الآن الأساس لمحاذاة التلسكوب وتركيزه حتى يتمكن ويب من تقديم مناظر غير مسبوقة للكون هذا الصيف.



صورة التلسكوب الأولى

سيعمل فريق من العلماء على تعديل أجزاء المرآة تدريجيًا حتى تصبح الصور الـ 18 نجمة واحدة، خلال الشهر القادم أو نحو ذلك، وحذرت ناسا في وقت سابق من أن الصور لن تشبه الصور المذهلة للكون التي التقطتها تلسكوبات فضائية مماثلة.

وقالت وكالة الفضاء إن الصور ستكون ضبابية ومتكررة لأنها تم التقاطها كجزء من عملية ضبط التلسكوب، ويشعر فريق ويب بأكمله بسعادة في كيفية تقدم الخطوات الأولى لالتقاط الصور ومحاذاة التلسكوب.