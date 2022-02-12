علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شركة صينية تحقق أعلى إيرادات بسبب أشباه الموصلات

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القاهرة - سامية سيد - حققت شركة تصنيع أشباه الموصلات SMIC الصينية، إيرادات قياسية بلغت 5.44 مليار دولار بزيادة 39% على أساس سنوي  حسبما نقلت CNBC.

هذا وقد بلغت أرباح الشركة 1.7 مليار دولار مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 138% على أساس سنوي، حيث جاء هذا الأداء القياسي على الرغم من وضعها على القائمة السوداء للتجارة الأميركية في 2020.

وتخطط الشركة الصينية لإنفاق 5 مليارات دولار في رأس المال، في الوقت الذي تسعى فيه لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة في كل من بكين وشانغهاي ومدينة شنتشن جنوب الصين.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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