شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تحقق أعلى إيرادات بسبب أشباه الموصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة تصنيع أشباه الموصلات SMIC الصينية، إيرادات قياسية بلغت 5.44 مليار دولار بزيادة 39% على أساس سنوي حسبما نقلت CNBC.

هذا وقد بلغت أرباح الشركة 1.7 مليار دولار مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 138% على أساس سنوي، حيث جاء هذا الأداء القياسي على الرغم من وضعها على القائمة السوداء للتجارة الأميركية في 2020.

وتخطط الشركة الصينية لإنفاق 5 مليارات دولار في رأس المال، في الوقت الذي تسعى فيه لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة في كل من بكين وشانغهاي ومدينة شنتشن جنوب الصين.