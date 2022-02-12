شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نظام "Tiramisu" الذى تعمل جوجل على تطويره حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المعاينة الأولى لمطوري أندرويد 13 أنه يحمل الاسم الرمزي "Tiramisu" ، وهي الحلوى الكلاسيكية بنكهة القهوة، وهي إحدى أنواع الحلويات الإيطالية الشهيرة، المنتشرة في مناطق عدة حول العالم، حيث أن معنى "تيراميسو" الحرفى هو "ارفعني" ولكن معنى المصطلح المجازي هو "ساعدني" أو "ابهجني" فهي تمنح الطاقة للإنسان عند تناولها وذلك لتاثير السكر والكاكاو وبن القهوة على الجهاز العصبي.

وقد اكتشف 9to5Google الاسم الرمزي في معاينة المطور لأول مرة ضمن "إصدار أندرويد" في قائمة "About Google"، وقد بدأت الحلوى الإيطالية في الظهور في الالتزامات منذ يوليو من العام الماضي، وعلى الرغم من أن كل إصدار من أندرويد لم يتم تسميته علنًا باسم الحلوى منذ أندرويد 10 لعام 2019 ، إلا أن التقليد لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة داخليًا في Google أندرويد 10 كان Quince Tart، وكان أندرويد 11 عبارة عن Red Velvet Cake ، وكان أندرويد 12 هو Snow Cone ، وفقًا لتقارير The verge.

وتجلب معاينة المطور لنظام أندرويد 13 العديد من التغييرات التي تفيد المطورين وتجري تحسينات على الخصوصية والمواد الخاصة بك وعناصر التحكم في اللغة والمزيد، وهذه المعاينات المبكرة مخصصة للمطورين وليس للمستخدمين النهائيين، ومن المفترض أن تصل الإصدارات التجريبية الأولى لتكون جاهزة للجمهور العام في أبريل ، بينما من المقرر أن يتم إصدار الإصدار النهائي من أندرويد 13 في وقت ما بعد يوليو.

وقد تضيف منصة أندرويد 13 من الجيل التالي القدرة على تشغيل عمليات مسح رمز الاستجابة السريعة عبر شاشة القفل، وسيسمح نظام أندرويد 13 للتطبيقات بنقل الوسائط إلى الأجهزة القريبة بنقرة واحدة.