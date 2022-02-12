شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بينانس" تستثمر 200 مليون دولار فى فوربس بعد عامين من مقاضاتها بتهمة التشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "فوربس" أن "بينانس" -أحد أكبر مزودى البنية التحتية للعملات المشفرة وسلسلة الكتل فى العالم- ستقوم باستثمار 200 مليون دولار لامتلاك جزء من "علامة تجارية مميزة لمعلومات الأعمال"، هذه الأموال هى جزء من ترتيب استثمار خاص بقيمة 400 مليون دولار فى الأسهم العامة (PIPE) تم إعداده لشركة Forbes للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص أو SPAC.

لكن هذا الترتيب يجمع أيضًا بين Binance و Forbes ، المنفذ الإعلامى الذى رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير فى عام 2020 ، مدعيا أنه تكبد خسائر بالملايين بسبب مقال يشير إلى أن "هيكل الشركة المفصل" الخاص بـ Binance كان "مصممًا لخداع المنظمين عمدًا وتحقيق الربح خلسة من مستثمرى العملات المشفرة فى الولايات المتحدة الأمريكية." انتهى الأمر فى Binance بإسقاط تلك الدعوى فى أوائل العام الماضى ، ولا يزال المقال متاحًا على موقع فوربس.

وقالت الشركة فى ذلك الوقت: "تواصل Binance إيمانها الراسخ بأن مقالة Forbes المؤرخة فى 29 أكتوبر 2020 خاطئة ومضللة".

وفوربس هى أيضًا موطن لعدد من المقالات التى كتبها Razzlekhan ، المعروف أيضًا باسم Crocodile of Wall Street ، المعروف أيضًا باسم Heather Morgan ، الذى تم القبض عليه هذا الأسبوع، إلى جانب زوجها، الذى اتهمته وزارة العدل بمحاولة غسل 3.6 مليار دولار من البيتكوين، التى تمت سرقتها من Bitfinex حسبما نقل موقع The Verege.

البيان الصحفى الخاص بـ Binance ليس دقيقًا حول سبب استثمارها فى المنفذ الإعلامي: يشير الرئيس التنفيذى Changpeng 'CZ' Zhao إلى أن الأمر يتعلق بشراء النفوذ ، قائلاً: "مع تقدم تقنيات Web3 و blockchain للأمام ونضج سوق العملات المشفرة ، نعلم أن الوسائط عنصرًا أساسيًا لبناء فهم وتثقيف واسع النطاق للمستهلكين ".

عند سؤاله مباشرة عن الاستثمار فى ضوء اعتقال مورجان مؤخرًا خلال مقابلة منفصلة مع CNBC ، تردد تشاو قليلاً قبل أن يوضح أنه "ليست كل وكالة أنباء مفتوحة للاستثمارات" ، بينما أشار إلى أن علامة فوربس التجارية وتأثيرها وسمعتها قوية جدًا.

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