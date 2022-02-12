موقع وتطبيق الكوبون للحصول علي ألاف الخصومات من ألاف المتاجر

موقع وتطبيق الكوبون هو موقع من أهم مواقع الكوبونات حيث يقوم بجمع آلاف أكواد وكوبونات الخصم والعروض. بالإضافة إلى أنه يقوم بمساعدتك في معرفة وتعلم كيفية إستعمال وتطبيق كوبون أو كود خصم للحصول علي الخصومات وتوفير النقود عند التسوق اون لاين من أي موقع عبر الإنترنت داخل العديد من الدول العربيه.

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تعرف علي موقع وتطبيق الكوبون

هدف موقع Al Coupon أن يقوم بمساعدتك في ايجاد افضل وأحدث أكواد الخصم والقسائم الترويجية و كوبونات الخصم للعديد من مواقع التسوق عبر الإنترنت سواء كانت عربية او عالمية التي تقوم بالشحن إلى العديد من الدول في الوطن العربي (مصر، السعودية ، الامارات ، قطر ، البحرين ، عمان ، الكويت ، الاردن ، المغرب وغيرها من الدول). فريق العمل في الموقع يعمل على التحقق من جميع كوبونات و تحديثها بشكل مستمر يومياً لستطيع توفير المزيد على مشترياتك من مواقع التسوق المفضلة لديك.

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كوبونات واكواد خصم من العديد من المواقع العالمية والعربية

ستجد كوبونات واكواد خصم من مواقع ومتاجر تسوق اون لاين عديدة ومختلفة من خلالها يمكن توفير أي خدمة أو سلعة بسهولة وسرعة في الوطن العربي. الشرق الأوسط يعتبر حاليا المكان الأسرع من حيث نمو المتاجر الإلكترونية ومواقع التسوق عبر الإنترنت، مثل سوق دوت كوم الذي اصبح الأن أمازون ، نون، ماكس وغيرهم من المواقع العالمية والمحلية. أي شيء وكل شيء أصبح الآن موجود بمجرد ضغطة زر ويصل اليك بسرعة قياسية إلى باب المنزل.

كل ما تحتاج إلى معرفته حول إستعمال أي كود خصم عند التسوق على الانترنت

من خلال كوبون الخصم تستطيع أن تحصل علي خصومات مثلا 10% أو 20% أو 50% أو 60% أو اكثر من القيمة الكلية للمنتج عند الشراء أو تخفيض بقيمة ثابتة مثلا خصم ١٠جنيه مصري علي منتج بقيمة ١٠٠جنيه مصري أو الحصول علي الشحن المجاني. فكرة العثور على اكواد خصم سارية المفعول واستخدامها بنجاح يمكن أن يكون من صعب. إذا كان العثور على كوبون عند التسوق من المتاجر الإلكترونية أمر صعب بالنسبة لك، فلا تقلق فقط كل ماعليك اكمال هذا المقال.

كيفية الحصول على رمز كوبون الخصم

فتح موقع الكوبون من هنا.

البحث عن رمز القسيمة محدث و ساري المفعول خاص بالموقع أو المتجر الذي تريد التسوق منه للحصول على أكبر خصم ممكن على مشترياتك.

يمكن أن تكون الخصومات نسبة معينة أو مبلغ ثابت أو خدمة الشحن المجاني.

عليك التأكد من الشروط والأحكام فهي تختلف من متجر لآخر.

طريقة استعمال كود الخصم

عندما تعثر على كوبون خصم، ستجد جميع المعلومات التي يمكن أن تحتاجها : قيمة الخصم ، تاريخ إنتهاء العرض، الشروط، ورمز كود الخصم مخفي.

لكي يتم الكشف عن الكوبون اضغط على “مشاهدة الكوبون”

سيتم فتح موقع التسوق في نافذة جديدة ويتم الكشف عن الرمز.

طريقة ادخال الكوبون بشكل صحيح

تأكد من كتابة رمز الكوبون بشكل صحيح. معظم الرموز تكون بالأحرف الكبيرة باللغة الإنجليزية (Capital) بالتالي لن تعمل إذا قمت بإدخالها أحرف صغيرة.

إذا قمت بنسخ الكود ولصقه تأكد من عدم وجود مسافات قبل أو بعد الكود.

طريقة تطبيق كود الخصم

بعد تحديد كود الخصم الذي ستقوم باستخدامه من خلال موقع الكوبون، طريقة الإستفادة من كوبون الخصم بسيطة.

انسخ رمز القسيمة

إضافة المنتج إلى عربة التسوق الخاصة بك

لصق الرمز للحصول على الخصم (تستطيع تطبيق الخصم على طلبك عن طريق كتابته أو نسخه ثم لصقه في خانة رمز القسيمة)

قم الأن باختيار طريقة الدفع اما من خلال الفيزا او الدفع كاش بعد وصول المنتج لك.

إدخال عنوان الشحن إلى المكان الذي تريد أن يصل اليه طلبك. يمكن العثور علي هذه الخانة في مراحل مختلفة من عملية الشراء.

تأكد من تلبية الحد الأدنى للطلب

أحياناً بعض القسائم تشترط حد أدنى من الشراء. وهذا يعني أن طلبك لابد أن يكون لا يقل عن قيمة معينة أو مبلغ معين لتتمكن من الحصول على الخصم.

ملحوظة : الحد الأدنى يكون علي التكلفة الفعلية التي ستدفعها في طلبك بعد أي خصومات ولا تشمل الضرائب أو الشحن.

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