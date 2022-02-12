اطلاق سلسلة هواتف Samsung Galaxy S22 بشكل رسمي

عائلة Samsung Galaxy S22 صدرت أخيرًا بشكل رسمي من الجزء الأول من مؤتمر Galaxy Unpacked 2022 يوم التاسع من فبراير لعام 2022، هواتف سامسونج الجديدة طبعًا بأعلى مواصفات ممكنة وأفضلها، في هذا المقال نتحدث عن كل ما اعلنت عنه سامسونج حول الهواتف الجديدة من المؤتمر ، أسعار الهواتف الجديدة وتذكير سريع بمواصفاتها فتابع معنا.

مواصفات هواتف Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Ultra الشاشة شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz ودعم للـHDR10+ بسطوع يصل الى 1300nits بحجم 6.1 بوصة وبدقة 1080×2340 شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz ودعم للـHDR10+ بسطوع يصل الى 1750nits بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1080×2340 شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz ودعم للـHDR10+ بسطوع يصل الى 1750nits بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1080×2340 المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 2200 ذاكرة الوصول العشوائي 8GB 8GB 12GB ذاكرة التخزين 128GB 256GB 256GB الكاميرات الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 50MP وبفتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 50MP وبفتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 كاميرا خلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 108MP وفتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Periscope Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/.4.9 الكاميرا الثالثة Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الرابعة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.2 وحيدة بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.2 وحيدة بدقة 40MP وفتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 3700mah تدعم الشحن السريع بقدرة 25Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt بطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt

سعر هواتف Samsung Galaxy S22

تسعير الهواتف هذا العام سواء عالميًا او مصريًا مرتفع بعض الشيء، السعر العالمي للهواتف هو 800 دولار للنسخة العادية، و1000 دولار لنسخة الـPlus، و1200 دولار للنسخة الـUltra، هذا يتحول في مصر الى 16200 جنيه لهاتف S22 بسعة 128GB، وهاتف S22 Plus بسعر 20200 جنيه بسعة 256GB، النسخة الـUltra أغلى النسخ بسعر 25700 جنيه مصري أيضًا بسعة 256GB فقط، الأسعار مرتفعة هذا العام عن العام الماضي بشكل واضح، كل الهواتف يمكن حجزها مسبقًا على موقع متجر Samsung سواء للنسخ العادية والـPlus او نسخة الـUltra.